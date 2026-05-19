El Deportivo desborda Valladolid: 15.000 socios piden entrada para el posible ascenso en el José Zorrilla

El club coruñés solo dispone de algo más de mil localidades para una cita declarada de ‘alto riesgo’, mientras el Real Valladolid agota las entradas entre sus abonados para la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion

El Deportivo de La Coruña puede regresar este domingo a Primera división en el José Zorrilla y la respuesta de su afición ha vuelto a demostrar la dimensión del momento. El club ha recibido cerca de 15.000 peticiones de socios para las poco más de 600 entradas que podía repartir directamente en la zona visitante.

A esas localidades se suman unas 400 entradas gestionadas por la Federación de Peñas, hasta completar una remesa total de 1.057 billetes para el deportivismo. La demanda ha sido tan alta que el Dépor intentó negociar más entradas con el Real Valladolid, pero el margen se cerró rápido: el club blanquivioleta agotó las localidades disponibles entre sus abonados en apenas hora y media.

El Deportivo puede subir a Primera en el José Zorrilla

El partido del domingo no es uno más para el Deportivo. El equipo de Antonio Hidalgo depende de sí mismo y será nuevo equipo de Primera división si gana al Real Valladolid en el José Zorrilla. Después de años de caída, sufrimiento y reconstrucción, el deportivismo tiene el ascenso a solo 90 minutos.

La magnitud del desplazamiento frustrado explica la carga emocional de la cita. 15.000 solicitudes para poco más de 600 entradas de reparto directo reflejan una movilización masiva, muy por encima de la capacidad real habilitada para la afición visitante.

El Dépor ya sabía que el margen sería reducido porque el encuentro fue declarado de ‘alto riesgo’ por el Comité Antiviolencia, dependiente del Ministerio del Interior. Esa calificación obliga a delimitar la zona visitante y limita mucho cualquier intento de ampliar el cupo de seguidores desplazados.

El Valladolid agota las entradas y cierra la vía para más deportivistas

El Deportivo intentó conseguir más localidades tras comprobar la avalancha de peticiones. Sin embargo, la negociación con el Valladolid se desactivó en cuestión de horas. El club local puso a la venta el resto de entradas con prioridad exclusiva para sus abonados y lo agotó rápidamente.

La escena sorprendió por el contexto. El Valladolid no se juega nada en esta penúltima jornada de LaLiga Hypermotion, pero sus socios agotaron todas las entradas entre las 10.00 y las 11.30 horas del lunes. Los precios oscilaban entre 43 y 94 euros, cifras importantes para un partido sin objetivo clasificatorio local.

La reventa aparece tras agotarse el papel en Zorrilla

Apenas una hora después de agotarse las entradas, comenzaron a aparecer anuncios en plataformas de reventa para el Valladolid - Deportivo. Los precios detectados se movían entre los 60 y los 150 euros, una situación que ha aumentado el enfado de parte de la afición coruñesa.

La situación resulta llamativa porque el José Zorrilla no ha vivido durante la temporada una demanda de este nivel. La media de asistencia del Valladolid ha rondado los 16.340 espectadores, en un estadio con capacidad para más de 27.000.

El Zorrilla se prepara para una tarde de tensión y posible ascenso

El Deportivo llegará a Valladolid con una cuenta sencilla: ganar para volver a Primera división. El Almería todavía presiona por detrás, pero el conjunto coruñés tiene ganado el golaverage particular y mantiene el control de su destino.

El factor emocional será enorme. Muchos deportivistas se quedarán sin entrada pese a haber solicitado acudir a una cita que puede convertirse en histórica. Otros estarán en la zona visitante, gestionada entre el club y las peñas, y algunos podrían intentar acceder a través de otras vías, aunque el Valladolid ya ha advertido de las restricciones.

El Deportivo mueve a una afición de Primera

La avalancha de peticiones confirma algo que la temporada ya venía mostrando: el Deportivo conserva una masa social de categoría superior. Riazor ha sido uno de los grandes motores del curso y ahora el desplazamiento a Valladolid demuestra que el ascenso no es solo un objetivo deportivo, sino una necesidad emocional para miles de aficionados.

El club coruñés lleva años esperando una tarde como esta. La distancia, las restricciones y la falta de entradas no han frenado el deseo de acompañar al equipo, donde miles de aficionados se quedarán a las puertas del estadio.