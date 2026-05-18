Ibai Gómez, el elegido para reconstruir al Real Zaragoza tras el desastre en LaLiga Hypermotion

Lalo Arantegui tiene encarrilado al joven técnico bilbaíno para liderar un más que probable regreso desde Primera RFEF, con un contrato de una temporada más otra en caso de ascenso

El Real Zaragoza ya prepara el proyecto más delicado de su historia reciente. El descenso a Primera RFEF todavía no es matemático, pero dentro del club se considera prácticamente inevitable tras la derrota ante el Sporting de Gijón en La Romareda.

Según publica El Periódico de Aragón, el elegido para liderar la reconstrucción es Ibai Gómez. El técnico bilbaíno, de 36 años, está “atado” por Lalo Arantegui y firmaría por una temporada, con opción a otra si logra devolver al club a Segunda división.

Ibai Gómez, apuesta de Lalo Arantegui para el nuevo Real Zaragoza

El Real Zaragoza se encamina hacia una revolución total. La caída a Primera Federación obligará a rehacer la plantilla casi desde cero, rediseñar el proyecto deportivo y construir un equipo preparado para una categoría muy distinta, mucho más incómoda y con menos margen económico.

En ese contexto aparece el nombre de Ibai Gómez. Lalo Arantegui lleva semanas trabajando en su llegada y ya habría mantenido varias conversaciones con el entrenador, que también contaba con posibilidades en Portugal, Inglaterra, Sudamérica e incluso algún tanteo en Segunda.

La decisión no depende de una permanencia milagrosa. Incluso en caso de salvación, la candidatura de Ibai seguía siendo la elegida por encima de la continuidad de David Navarro, que debería regresar al área de coordinación entre cantera y primer equipo o integrarse en otro puesto del organigrama deportivo.

Ibai Gómez llega con poca experiencia, pero con una idea muy definida

La apuesta por Ibai Gómez es arriesgada, pero responde a un perfil muy concreto. Lalo Arantegui buscaba un entrenador joven, con personalidad, gusto por el balón y capacidad para construir un proyecto desde la identidad.

Ibai inició su carrera en los banquillos en el juvenil del Santutxu, acompañado por Fernando Amorebieta, excompañero en el Athletic Club. Después dirigió a la Selección olímpica de la República Dominicana en los Juegos de París 2024, donde compartió grupo con España.

Su gran aval llegó en el Arenas de Getxo, al que ascendió desde Segunda RFEF a Primera RFEF con unos registros muy potentes: 50 goles a favor y solo 24 en contra en 34 partidos. Ese éxito le abrió la puerta del Andorra, aunque su etapa en el club de Gerard Piqué duró apenas tres meses y medio.

Un estilo ofensivo para una categoría áspera

Ibai Gómez apuesta por equipos protagonistas con balón, presión alta, defensa adelantada y líneas muy juntas. Su idea pasa por manejar el partido, instalarse en campo rival y atacar desde una estructura agresiva.

Ese plan puede ser atractivo para un Real Zaragoza obligado a dominar muchos partidos en Primera RFEF, pero también exigirá adaptación. La categoría de bronce no perdona desconexiones, campos incómodos ni partidos de mucho duelo directo.

Ibai llegaría con su equipo de confianza

El técnico bilbaíno aterrizaría en Zaragoza acompañado por parte de su núcleo habitual de trabajo. Junto a él estarían Iñigo Larriqueta y David Vinatea, asistentes que ya le acompañaron en etapas anteriores, tanto en el Arenas como en el Andorra y en la Selección olímpica dominicana.

El preparador físico sería Adolfo Madrid, también presente en su etapa en el Andorra. Además, Ibai concede mucha importancia al entrenamiento invisible, la mentalización y la preparación integral del futbolista, hasta el punto de haber incorporado especialistas en nutrición en proyectos anteriores.

El Real Zaragoza prepara una hoja casi en blanco

El descenso a Primera RFEF supondría una sacudida total. La plantilla cambiará de arriba abajo y el nuevo entrenador asumirá un proyecto con una presión enorme: devolver al club a Segunda de inmediato.

Ibai Gómez conoce el tamaño del reto y, según la información, está ilusionado con dirigir al conjunto aragonés. Tiene vínculos con Zaragoza y le seduce la posibilidad de ponerse al frente de un club histórico en el momento más duro de su historia moderna.

El anuncio oficial no llegará hasta que termine la temporada o se consuma matemáticamente el descenso, pero el camino parece marcado. Lalo Arantegui ya ha elegido al técnico para iniciar la reconstrucción.