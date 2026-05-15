David Navarro, técnico del Real Zaragoza, 'esquiva' la Primera RFEF: "Eso no va a suceder"

El preparador del cuadro maño apostó por la permanencia en LaLiga Hypermotion y recordó puntos perdidos por errores arbitrales "También nos han costado puntos"

El Real Zaragoza se jugará la vida este próximo domingo a partir de las 21:15 en un Ibercaja Estadio ante otro histórico que también ha decepcionado esta temporada como es el Sporting de Gijón. Este viernes, David Navarro habló en la previa del choque del próximo domingo y al ser preguntado por el drama que supondría un descenso a Primera RFEF, apostó por la permanencia.

David Navarro se mostró comprensivo al tiempo que dejó claro que la fórmula para la permanencia es ganar los nueve puntos que quedan en juego: "Eso no va a suceder. Y la herramienta es ganar lo que nos queda. Estamos a tiempo de arreglarlo y vamos a pelear hasta el final. Entiendo que la gente se canse del discurso, pero no queda otra que luchar hasta el final. Y hay que estar convencidos".

El Real Zaragoza de David Navarro apuesta por pelear

David Navarro habló de pelear aunque asume que el bagaje de 2 de 21 en las últimas siete jornadas ha mermado mucho el ánimo de la afición del Real Zaragoza: "Lo que me dice el corazón es que hay que seguir peleando, que hay que pelear hasta el final, que hay que defender lo nuestro hasta el final para llegar vivos a orilla. Sería imperdonable levantar el pie ahora. Sé que el 2 de 21 en muy sangrante a nivel de puntos, pero deberíamos llevar seis o siete puntos más de cualquier manera".

Seguidamente, el técnico del Real Zaragoza buscó puntos que no le han llegado a los maños por goles de los rivales o por errores arbitrales: "Sin los goles del Ceuta y el Granada ya llevaríamos tres más y luego están los errores arbitrales, que también nos han costado puntos. Pero ahora hay que ganar al Sporting. El equipo está en la mesa de operaciones a corazón abierto y si cometemos otro error más nos podemos quedar ahí".

La afición del Real Zaragoza explota

La afición del Real Zaragoza no puede más y para este fin de semana está prevista una nueva protesta. David Navarro se mostró comprensivo por todo lo que llevan sufriendo en estos años: "Lo que haga la afición, bien hecho está. La afición lleva 14 años sufriendo y los años anteriores tampoco fueron fáciles. Lo que haga la afición dentro de la legalidad, bien hecho está. Pero esa protesta no nos puede distraer del partido; debe servirnos de acicate".

El peligro de un Sporting de Gijón que 'no' se juega nada

Habló David Navarro de lo que se juega el Sporting de Gijón en función de en qué puesto quede en la clasificación. Además, el técnico del Real Zaragoza habló de esos jugadores que terminan contrato y querrán demostrar su valía: "El rival está sin ninguna presión, pero tiene jugadores que finalizan contrato y querrán demostrar. Y eso te da un punto más. Ahora no es como antes, ahora hay en juego también dinero por la clasificación. Si pensamos en que lo vamos a tener más fácil porque el rival no se juegue nada, empezaremos a perder el partido. Da igual quién venga y cómo venga, porque para nosotros es una final".

El final de temporada del Real Zaragoza

El Real Zaragoza es penúltimo con 35 puntos, a cuatro de la permanencia que ahora mismo marca el Cádiz. Los andaluces abrirán la jornada 40 ante el Castellón por lo que el Real Zaragoza sabrá el resultado antes de iniciar su partido. A los de David Navarro les quedan tres partidos a vida o muerte ante Sporting de Gijón en primer lugar para luego medirse a dos equipos que pelean por el ascenso como Las Palmas y Málaga.