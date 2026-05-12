Protesta multitudinaria de la afición del Real Zaragoza contra Jorge Mas ante el posible descenso a Primera RFEF

La Federación de Peñas convoca una concentración antes del partido ante el Real Sporting y lanzará 48.000 billetes de un dólar con la cara del propietario en el minuto 12 durante la jornada 40 en LaLiga Hypermotion

Los billetes de la protesta de la Federación de Peñas del Real ZaragozaFederación de Peñas del Real Zaragoza

El Real Zaragoza vivirá este domingo una de las jornadas más tensas de su historia reciente. El equipo aragonés recibe al Sporting de Gijón en La Romareda en la jornada 40 de LaLiga Hypermotion con el descenso matemático a Primera RFEF como una amenaza real.

La previa estará marcada por la protesta de la Federación de Peñas, que ha convocado una concentración contra la gestión de la propiedad y lanzará más de 48.000 billetes de un dólar con la cara de Jorge Mas durante el minuto 12 del partido.

La Federación de Peñas del Real Zaragoza convoca una protesta contra Jorge Mas

La paciencia del zaragocismo se ha roto. La Federación de Peñas ha decidido movilizarse en la previa del duelo ante el Sporting para señalar directamente la gestión de la propiedad en el momento más crítico del club.

El mensaje elegido no deja demasiado margen a la interpretación: “Basta ya. El Real Zaragoza no es un negocio. La afición no se vende. Este billete no es dinero, es nuestra protesta. El Real Zaragoza es su afición”.

La acción simbólica tendrá continuidad dentro del estadio. En el minuto 12, en referencia al peso histórico de la afición como jugador número doce, los peñistas lanzarán más de 48.000 billetes de un dólar con la imagen de Jorge Mas, propietario del club.

Real Zaragoza puede descender ante el Sporting en una noche límite

El partido ante el Sporting puede convertirse en una herida histórica. El Real Zaragoza está penúltimo, a cuatro puntos de la permanencia y con solo nueve todavía en juego. Si los resultados no acompañan y el equipo vuelve a fallar, el descenso puede quedar matemáticamente consumado.

La situación deportiva es demoledora. El conjunto aragonés solo ha sumado dos puntos de los últimos 21, una racha que explica por qué ha pasado de depender de sí mismo a necesitar una combinación cada vez más complicada de victorias propias y tropiezos ajenos.

El Cádiz, que marca la salvación, ha ofrecido varias oportunidades durante las últimas semanas. Pero el Zaragoza no ha sido capaz de aprovecharlas. Cada jornada parecía una puerta abierta y cada respuesta del equipo ha sido insuficiente.

Jorge Mas queda en el centro de la protesta del zaragocismo

La protesta contra Jorge Mas no nace solo de los resultados. La Federación de Peñas y una parte muy amplia de la afición señalan el desinterés, la lejanía y la frialdad de la propiedad en una temporada que puede acabar con el mayor golpe deportivo de la historia del Real Zaragoza.

El club aragonés no es una entidad cualquiera. Su historia, su masa social y su peso dentro del fútbol español convierten un posible descenso a Primera RFEF en algo mucho más grave que una categoría menos. Sería un trauma deportivo, económico e institucional.

El Sporting llega a Zaragoza en un ambiente de máxima tensión

El rival tampoco vive su mejor momento. El Sporting llegará a La Romareda sin opciones reales de ‘playoff’, con la salida de Borja Jiménez ya anunciada y en plena búsqueda de entrenador para la próxima temporada.

Aun así, el partido tendrá una exigencia enorme. Para el Zaragoza, no hay margen para especular. Solo vale ganar y esperar. Para el Sporting, se trata de competir en un escenario de presión máxima y ante un rival que se juega una parte gigantesca de su historia.

El zaragocismo protesta porque teme perder algo más que una categoría

El Real Zaragoza se asoma al abismo y su afición ha decidido no quedarse en silencio. La concentración contra Jorge Mas y la acción de los billetes son el reflejo de un enfado profundo, pero también de una forma de resistencia.

El equipo todavía tiene vida matemática, pero el club vive una crisis que ya no depende únicamente de la clasificación. Aunque llegara una salvación milagrosa, la fractura entre propiedad y afición seguiría abierta.

El domingo puede ser una noche histórica por lo deportivo y explosiva por lo social. El Zaragoza se juega la categoría; Jorge Mas, la poca confianza que le queda entre una afición que ha lanzado un mensaje inequívoco.