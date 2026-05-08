La Federación de Peñas del Real Zaragoza exige la salida del dueño: "Inhabilitación absoluta y de por vida"

Las peñas zaragocistas cargan contra la propiedad y la dirección del club por la crisis deportiva, la gestión institucional y unas operaciones que califica como “opacas” en plena lucha por la salvación en LaLiga Hypermotion

La Federación de Peñas del Real Zaragoza ha elevado el tono contra la propiedad del club en el momento más delicado de la temporada. El colectivo exige la “salida inmediata” del dueño y su “inhabilitación absoluta y de por vida” de la dirección de la entidad.

El comunicado llega antes del partido ante el Real Valladolid, con el equipo al borde del descenso a Primera RFEF y el zaragocismo instalado en una de las crisis más graves de su historia reciente.

La Federación de Peñas del Real Zaragoza señala directamente a la propiedad

El comunicado de la Federación de Peñas no deja espacio para medias tintas. La agrupación considera que la actual propiedad y la dirección del Real Zaragoza son responsables de haber llevado al club a una situación deportiva e institucional límite.

La frase más dura del texto apunta a una petición contundente: la “salida inmediata” de quienes gestionan la SAD y su “inhabilitación absoluta y de por vida” para dirigir el club. No se trata solo de una crítica por los resultados, sino de una ruptura total de confianza.

Real Zaragoza vive una crisis histórica antes de jugar en Valladolid

El momento elegido para publicar el comunicado no es menor. El Real Zaragoza visita al Valladolid en un partido cargado de tensión, con el equipo metido de lleno en la pelea por evitar el descenso a Primera RFEF.

El riesgo deportivo agrava cualquier lectura. El club se encuentra ante la posibilidad de firmar una de las páginas más duras de su historia, algo especialmente sensible para una entidad con pasado europeo, títulos nacionales y una masa social que sigue sosteniendo al equipo pese a la caída.

Por eso el comunicado funciona también como advertencia. Las peñas quieren dejar claro que la exigencia de responsabilidades no dependerá únicamente de si el balón entra o no en Valladolid, sino de un modelo de gestión que consideran agotado.

Las peñas denuncian “operaciones siniestras y opacas” en el Real Zaragoza

Uno de los puntos más delicados del comunicado está en la denuncia sobre las relaciones del club con otras entidades. La Federación de Peñas habla de “relaciones con otros clubes en operaciones siniestras y opacas, desconocidas y preocupantes para la afición”.

La acusación es grave y se enmarca dentro de un clima de enorme desconfianza hacia la gestión de la propiedad. El colectivo no solo cuestiona decisiones deportivas, sino también movimientos institucionales y estratégicos que, según su criterio, no han sido explicados con la transparencia necesaria.

El zaragocismo carga contra la pérdida de identidad del club

La Federación de Peñas también señala la falta de identidad zaragocista dentro de la estructura del club. En su comunicado, critica que se haya colocado en diferentes estamentos a personas “carentes de identidad zaragocista” y alejadas del arraigo zaragozano o aragonés.

Ese reproche conecta con una preocupación profunda de la afición: la sensación de que el Real Zaragoza ha perdido contacto con su entorno, con su historia y con la gente que entiende lo que representa el club en la ciudad.

La Ciudad Deportiva y la cantera del Real Zaragoza, otro foco de crítica

El comunicado también apunta a la gestión de la Ciudad Deportiva. Las peñas denuncian “dejadez y desidia” tanto en las instalaciones como en el cuidado de los jóvenes talentos del club.

Según la Federación, esa falta de atención habría favorecido la salida de jugadores hacia otros equipos. En un club que necesita reconstruirse desde una base sólida, la cantera debería ser un elemento estratégico, no un área percibida como descuidada por su propia masa social.

La afición del Real Zaragoza lanza un mensaje antes del tramo decisivo

La publicación del comunicado antes del encuentro frente al Valladolid tiene una lectura clara. La Federación de Peñas quiere que el zaragocismo organizado marque posición antes de que el desenlace deportivo pueda suavizar o agravar aún más el clima.

El Real Zaragoza afronta días decisivos en el campo y fuera de él. La permanencia en LaLiga Hypermotion puede seguir abierta, pero la fractura entre la afición organizada y la propiedad ya parece total.