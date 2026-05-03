Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras los triunfos de Racing de Santander y Las Palmas y el tropiezo del Burgos

Este domingo se disputaron un total de cuatro encuentros en la jornada 38 de LaLiga Hypermotion. Se midieron Racing de Santander y Huesca, Sporting de Gijón y Ceuta, Real Sociedad B y Burgos, Las Palmas y Real Valladolid

Este domingo se vivió una intensa jornada de fútbol en LaLiga Hypermotion. En el transcurso de esta jornada 38 de Segunda división, el Racing de Santander dio otro paso hacia el ascenso directo a costa del Huesca. El Sporting de Gijón vio como el Ceuta asaltó el Molinón y se llevó los tres puntos. La Real Sociedad B y el Burgos firmaron un rácano empate sin goles. Cerraron la jornada Las Palmas y Real Valladolid en un choque con diferentes cosas en juego.

Racing de Santander 4-2 Huesca: el ascenso a Primera se acerca

El Racing de Santander tuvo que tirar de oficio y se vio obligado a remontar ante un Huesca que le puso en muchos apuros para llevarse la victoria (4-2) y mantenerse en el liderato, en un partido que estuvo abierto y no se resolvió hasta prácticamente el pitido final con un gol de Jaime Mata. Los oscenses, apurando sus opciones de salvación, saltaron al césped de El Sardinero mucho más concentrados que el Racing y, en la primera ocasión que tuvieron, en un saque de esquina, Sielva estuvo atento para, libre de marca, en la zona del punto de penalti, sorprender a los locales y adelantar al Huesca en el marcador.

Sporting de Gijón 1-2 Ceuta: los caballas asaltan El Molinón

El Ceuta doblegó este domingo al Sporting de Gijón en su visita a El Molinón (1-2) en un encuentro que encarriló en apenas cinco minutos, cerca de la media hora de partido, dejando sin reacción al conjunto asturiano, que continúa en caída libre.

Real Sociedad B 0-0 Burgos: tablas que no dejan contento a nadie

El Burgos de Ramis buscaba acercarse a puestos de play off de ascenso ya que un triunfo les podría haber metido momentáneamente a falta del encuentro de Las Palmas. El filial de la Real Sociedad por su parte buscaba el triunfo para no complicarse más la vida en el tramo final de temporada en el que los de Ansotegi han enlazado varios resultados negativos. El marcador no se movió y dejó un reparto de puntos que no sirve a ninguno de los contendientes.

Las Palmas 2-1 Real Valladolid: Gran Canaria sigue soñando con el ascenso

Las Palmas de Luis García volvió a puestos de play off de ascenso tras un trabajado triunfo ante un Real Valladolid, que a pesar del gol tempranero de los canarios por mediación de Jesé en el 7 y el segundo de Pedrola en el 54, apretó al final. Biuk hizo el definitivo 2-1 en el 80 para ponerle una dosis extra de emoción al final del choque en Gran Canaria.

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