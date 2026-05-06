La tensión explota en el Real Zaragoza y Rober González lo denuncia: "Me pintaron y me reventaron la puerta de casa"

El jugador del cuadro maño que está cedido por el Nijmegen de la Eredivise y con pasado en Racing de Santander, Las Palmas y Real Betis, ha declarado este miércoles en rueda de prensa los actos vandálicos que ha sufrido en su domicilio

El Real Zaragoza está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia ya que el cuadro maño, que el pasado año se salvó casi sobre la bocina, está muy cerca de no poder librarse del descenso esta temporada. Los de David Navarro son penúltimos en la clasificación de LaLiga Hypermotion con 35 puntos y a cuatro de la permanencia que ahora marca el Cádiz a falta de cuatro jornadas.

La tensión con el Real Zaragoza es real en la capital maña pero según ha dejado ver este mismo miércoles el jugador Rober González, hay algunos que se olvidan de que esto es un deporte y de que hay ciertos límites que nunca se deben traspasar. Rober González ha denunciado actos vandálicos en su propio domicilio y en rueda de prensa ha dejado claro que esto no ayuda al equipo.

Rober González denuncia acto violentos y respeta la opinión de la afición del Real Zaragoza en el campo

Rober González, que está decido por el Nijmegen de la Eredivise y por el que el Real Betis tiene un porcentaje de una futura venta, dejó claro este miércoles en rueda de prensa que respeta todo los sentimientos que la afición del Real Zaragoza pueda mostrar dentro del terreno de juego: "Respeto lo que la afición pueda decir o mostrar en el campo. Insultos, pitadas, cualquier cosa es respetable porque estamos haciendo una temporada de mierda".

Pero Rober González no se mostró dispuesto a aceptar actos y muchos menos violentos o vandálicos, fuera del terreno de juego tal y como el propio futbolista ha declarado: "Pero creo que hay temas que van más allá del fútbol y no se deben sobrepasar. Esta noche me tocó a mi. Me pintaron y me reventaron la puerta de casa. Son cosas que no benefician al grupo".

Rober González en un entrenamiento con el Real Zaragoza

Rober González es contundente tras lo sufrido

El delantero, que llegó a mitad de temporada al Ibercaja Estadio y que suma dos goles y una asistencia, comentó que estos actos violentos que le han tocado vivir a él esta pasada noche no ayudan a nadie y mucho menos tienen un punto positivo para la plantilla: "Tenemos familia e hijos. Hay niños dentro de la plantilla que tienen miedo. No beneficia a ninguna parte, no vamos a encontrarle el punto positivo a esto. Respeto todo lo que pase en el campo pero estos temas extradeportivos no creo que ayuden".

Rober González no escondió que el hecho de ver a su hijo o a su mujer con miedo no beneficia a nadie y no ayudará a que los jugadores del Real Zaragoza vayan a correr más: "No ayuda al jugador. Alguno se puede confundir o puede pensar que con esto la gente va a correr más y no va por ahí. Va más allá de nosotros, nuestra familia. Como persona lo que más valora uno es su familia, ver a tus hijos con miedo o a tu mujer que no se quiere quedar sola no beneficia a nadie".

Por último en relación a la complicada salvación del Real Zaragoza, Rober González no escondió que es complicado pero que mientras la matemática permita soñar, seguirán intentándolo: "Es una situación complicada, es la realidad. Somos el Real Zaragoza y mientras que haya puntos vamos a seguir ahí. Tenemos esperanzas. Hasta que den los puntos nada lo va a cambiar".