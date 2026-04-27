Andrada se disculpa tras su agresión y espera una sanción ejemplar

Esteban Andrada pide disculpas tras su agresión en el derbi y queda a la espera de una dura sanción disciplinaria

El portero del Zaragoza, en el centro de la polémica tras el derbiImago

El partido entre Real Zaragoza y Huesca terminó marcado por la polémica tras la acción del guardameta Esteban Andrada sobre el capitán rival, Jorge Pulido. El portero, que ya había visto una tarjeta amarilla, acabó siendo expulsado en un final de encuentro completamente caliente, tras una secuencia de protestas y una posterior acción que derivó en una agresión directa.

Una expulsión que desata el caos

Según el acta arbitral, el guardameta primero realizó un empujón sobre el capitán del Huesca mientras protestaba una acción al colegiado. Esa conducta le costó la segunda tarjeta amarilla y, por tanto, la expulsión inmediata. Sin embargo, la situación escaló cuando el jugador reaccionó con un puñetazo en la zona facial del rival, provocando un hematoma en el pómulo izquierdo, un detalle que puede resultar clave en la sanción disciplinaria posterior.

El episodio ha generado una fuerte repercusión en el fútbol español debido a la violencia de la acción, el contexto de máxima tensión competitiva y la importancia del encuentro.

Disculpas públicas y arrepentimiento

Tras el encuentro, Esteban Andrada compareció para dar explicaciones y mostrar su postura. El portero expresó un profundo arrepentimiento, calificando lo sucedido como un error fruto de la tensión del momento y la pérdida de control emocional.

El guardameta insistió en que no representa su forma habitual de actuar y pidió disculpas directas a Jorge Pulido, destacando la relación de respeto profesional entre ambos. Reconoció haber “perdido la cabeza” y aseguró que está dispuesto a asumir cualquier consecuencia disciplinaria.

Sanción en estudio por la RFEF

El caso ya está siendo analizado por los órganos competentes. El artículo 103 del Código Disciplinario de la RFEF contempla sanciones de entre cuatro y doce partidos por agresión sin lesión grave, aunque la decisión final dependerá del informe arbitral, del grado de lesión y de los posibles antecedentes disciplinarios.

En este caso, la ausencia de sanciones previas del jugador podría ser un factor atenuante, aunque la naturaleza del golpe podría endurecer la resolución final.

Futuro incierto en el Real Zaragoza

Más allá de la sanción deportiva, el episodio abre un escenario complicado para la continuidad del portero en el Real Zaragoza. Diversas informaciones apuntan a que el club podría estudiar medidas internas tras un incidente que ha dejado una imagen negativa del equipo.

El caso Andrada se convierte así en uno de los episodios más polémicos del derbi, reabriendo el debate sobre el control emocional, la responsabilidad profesional y la gestión de la presión en el fútbol de alto nivel.