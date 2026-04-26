Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, agrede con un puñetazo a Jorge Pulido, capitán del Huesca, tras el choque de El Alcoraz

La tensión en el encuentro de LaLiga Hypermotion en El Alcoraz se vio reflejada con la tremenda agresión que protagonuizó el meta del conjunto de David Navarro una vez terminado el choque ante los de José Luils Oltra

Huesca y Real Zaragoza se citaron en el día de hoy en El Alcoraz, en el encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion. La tensión era máxima en un partido en el que ambos equipos buscaban salir del descenso. Sin embargo, fueron los de José Luis Oltra los que se llevaron la victoria gracias al gol de Óscar Sielva.

Sin embargo, la noticia del partido tuvo lugar poco después del pitido final, cuando Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, agredió con un puñetazo a Jorge Pulido, capitán del Huesca. Por ello, el colegiado del partido Dámaso Arcediano, le mostró tarjeta roja, al igual que a Dani Tasende y Dani Jiménez.

La sanción a la que se expone Esteban Andrada

Iturralde González, exárbitro, ha apuntado, en el Diario AS, que Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, que pone el ojo en Primera RFEF, se expone a una sanción de entre 4 a 12 partidos. De esta manera, el artículo 103 del Comité de Disciplina recoge lo siguiente acorde a las agresiones:

Agresiones 1: agredir a otro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquel, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos.Agresión 2: se sancionará con suspensión de 6 a 15 partidos cuando se origine lesión que determine la baja del/de la/a, siempre que no constituya falta más grave.

Los partidos que se podría perder Esteban Andrada con el Real Zaragoza

Por ello, Esteban Andrada podría perderse los cinco encuentros que restan de temporada con el Real Zaragoza, ya que tan solo restan cinco jornadas de LaLiga Hypermotion. Los de David Navarro se enfrentarán la próxima jornada, ante su afición, al Granada. Tras ello, visitarán al Real Valladolid en el José Zorrilla.

Además, el Real Zaragoza volverá a jugar en casa para recibir al Real Sporting y visitará a Las Palmas, siendo ésta la última salida del equipo de David Navarro de la temporada. Por último, el Ibercaja Estadio acogerá por última vez esta campaña un partido de los suyos, siendo el rival el Málaga, que se encuentra en plena lucha por terminar en playoff de ascenso a LaLiga EA Sports.

De esta manera, todo parece indicar que Adrián Rodríguez será el futbolista que juegue los próximos partidos de una Liga Hypermotion, que no deja de recibir intereses por alguno de sus jugadores. El portero de 25 años, que ya ha jugado 10 jornadas con el Real Zaragoza esta campaña, apunta a volver a escena para los últimas y decisivas jornadas que tiene el equipo de David Navarropor delante.