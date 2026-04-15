El Real Zaragoza acelera su planificación y negocia fichajes clave en Primera Federación

El conjunto aragonés de David Navarro prepara el duelo ante la AD Ceuta en LaLiga Hypermotion mientras negocia por Diego Fouli, Víctor Mingo y Jaume Jardí con vistas a la próxima temporada

Los jugadores del Real Zaragoza tras la derrota por 3-1 ante el GranadaIMAGO

El Real Zaragoza se encuentra en un momento crítico de la temporada, con la permanencia en juego y una planificación deportiva que ya mira tanto a Segunda división como a un posible descenso. El club aragonés ha comenzado a moverse en el mercado con el objetivo de reforzar la plantilla con jugadores destacados de Primera Federación, en una estrategia que pretende asegurar competitividad en cualquier escenario.

Mientras tanto, el equipo afronta este fin de semana un partido decisivo ante el Ceuta, en el que intentará romper una preocupante racha negativa ante equipos recién ascendidos, uno de los grandes lastres del curso.

El Zaragoza activa su planificación con fichajes de Primera Federación

La dirección deportiva ya ha comenzado a definir su hoja de ruta para la próxima temporada. Tras cerrar la incorporación del extremo Jaume Jardí, el club negocia ahora por el portero Diego Fouli, del CE Sabadell, y el delantero Víctor Mingo, del CD Arenteiro, dos perfiles que han destacado en Primera Federación.

Según informó El Periódico de Aragón, estas operaciones responden a una estrategia clara: incorporar jugadores con proyección que puedan rendir tanto en Segunda división como en un hipotético descenso. La incertidumbre clasificatoria ha obligado al club a anticiparse y construir una plantilla versátil.

Una temporada marcada por la incapacidad ante rivales directos

Más allá de la planificación, el rendimiento del equipo sobre el césped ha sido uno de los principales problemas. El Zaragoza no ha logrado imponerse a ninguno de los equipos recién ascendidos en toda la temporada, un dato que refleja su dificultad para competir en partidos clave.

El balance es contundente: cinco derrotas y dos empates en siete encuentros, con apenas dos puntos sumados de 21 posibles. Esta debilidad ha condicionado de forma decisiva la posición del equipo en la tabla y explica en gran medida su situación actual.

El Ceuta, última oportunidad para romper la dinámica

El encuentro de este sábado ante el Ceuta se presenta como una oportunidad definitiva para revertir esta tendencia. Será el primer partido de este tipo para el técnico David Navarro, que buscará cambiar la dinámica en la recta final del campeonato.

El equipo llega tras una derrota ante el Córdoba, pero con la intención de reaccionar de inmediato. Marcos Cuenca, uno de los líderes del vestuario, lanzó un mensaje claro antes del partido: “Nadie dijo que iba a ser fácil, pero estamos enteros y vamos al 100% contra el Ceuta”.

Autocrítica en el vestuario y mentalidad de final

El discurso dentro del equipo gira en torno a la autocrítica y la concentración en el presente. Cuenca reconoció que el equipo no estuvo al nivel esperado en el último encuentro, aunque descartó un problema de actitud.

“Tenemos otra final este fin de semana, lo de Córdoba ya ha pasado, hemos aprendido de los errores”, explicó el jugador, que insistió en la necesidad de centrarse en cada partido sin hacer cálculos.

Un cierre de temporada que definirá el rumbo del club

El Zaragoza afronta el tramo final de la temporada con la obligación de cambiar su dinámica y asegurar la permanencia. Al mismo tiempo, el club ya trabaja en el futuro con decisiones que podrían marcar su rumbo en los próximos años.

El once del Real Zaragoza ante la SD Huesca en La Romareda

“Vamos partido a partido, final tras final; primero, el Ceuta y, luego, ya, lo que venga”, resumió Cuenca, reflejando el estado de un equipo que se juega su continuidad en el fútbol profesional.

El duelo ante el Ceuta no solo será clave en la clasificación, sino también en la confianza de un grupo que necesita resultados inmediatos para evitar que la temporada termine confirmando las peores previsiones.