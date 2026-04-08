Dardo envenenado contra Rubén Sellés en el Real Zaragoza

Dani Gómez habló de la falta de minutos con el predecesor de David Navarro: "Cuando uno no juega está frustrado"

Rubén Sellés ya es desde hace varias semanas parte del pasado del Real Zaragoza. El valenciano dirigió al Real Zaragoza durante 19 encuentros entre Liga y Copa del Rey tras llegar en octubre como reemplazo de Gabi Fernández. Rubén Sellés no consiguió revertir la situación clasificatoria del Real Zaragoza y finalmente fue despedido a principios del mes de marzo.

En lugar de Rubén Sellés llegó David Navarro que en principio actuaría como interino pero que tras su primer triunfo ante el Cádiz se ganó la continuidad. David Navarro le ha cambiado la cara al Real Zaragoza y lo ha hecho a base de conseguir 10 puntos de los últimos 18 en juego. Como es lógico, los jugadores del Real Zaragoza han tenido más o menos oportunidades en función de Sellés o David Navarro. Uno de los casos es el de Dani Gómez que este miércoles lanzó un dardo contra el técnico valenciano.

Dani Gómez se acuerda de Rubén Sellés y su falta de minutos en el Real Zaragoza

Dani Gómez habló de la frustración que supuso el no tener tantas oportunidades con Rubén Sellés: "Cuando uno no juega está frustrado y tratando de darle la vuelta a la situación. Desde que llegué al Zaragoza, siempre que he estado en el campo lo he intentado hacer lo mejor posible por el club, por el equipo y por mis compañeros, más allá de que el entrenador cuente más o menos conmigo. Tendrá sus razones. No me focalizo en eso porque al final con unos entrenadores juegas más y con otros menos. Lo que depende de mí es estar al 100%, tratar de hacer lo mejor para el equipo y estar preparado para que cuando te toque hacerlo lo mejor posible".

Además, dejó claro que no tuvo ninguna explicación por parte del ya ex técnico del Real Zaragoza: "No. Son decisiones del entrenador que estaba y no me voy a meter ahí porque es una persona que no está aquí y no procede". A pesar de la falta de minutos, el delantero que el pasado fin de semana marcó su cuarto gol en las últimas cinco jornadas, no se vio fuera en enero: "No, nunca he estado fuera. Siempre he estado en el Real Zaragoza y no me he movido de aquí".

Los números de Dani Gómez en el Real Zaragoza

Dani Gómez se mostró dispuesto a ayudar al Real Zaragoza a salvarse y de momento suma ocho goles en lo que va de temporada: "Estoy con ánimo de salvar al club y ayudar a mis compañeros a ir hacia delante. Al final, cuando un delantero se refuerza con goles, la confianza sube. Más allá de eso, estoy intentando ayudar a mis compañeros a encontrar su mejor versión y a que el equipo consiga buenos resultados. Y si viene con goles, como ahora, mucho mejor, pero al final estamos aquí todos con el objetivo de salvar al Real Zaragoza, que es lo más importante".

El delantero del Real Zaragoza confesó que no conocía a David Navarro: "Es un hombre al que no conocía y me ha sorprendido mucho. Es una persona muy cercana que intenta ayudar a todo el mundo y que está pendiente de todos los jugadores, tanto de los que jugamos como de los que no lo hacen tanto. Trata de mantener a todo el mundo enchufado y nos hace jugar con el corazón. Sabe lo que es este club y el zaragocismo y es importante tener a alguien que transmita lo que nos transmite a nosotros, que sepa de lo que va para ayudarnos a sacar rendimiento. Creo que se está viendo también en el campo y estoy muy contento de tenerle, de haberlo conocido y de que me esté dando esa confianza, que al final es importante para un jugador".