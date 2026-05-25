Roland Garros 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del lunes 25 de mayo con Rafa Jódar, Swiatek, Dani Mérida...

Rafa Jódar es el gran aliciente español de la segunda jornada de Roland Garros, que puede despedir para siempre a Monfils, Wawrinka y Roberto Bautista

Tras una primera jornada en la que ya entraron favoritos como Djokovic o Zverev y en la que se dio la primera gran sorpresa con la eliminación de Taylor Fritz, llega una segunda en la que el gran aliciente será ver la despedida de París -si pierden- de Gael Monfils y de Stan Wawrinka.

Jugarán siete de los nueve españoles que quedan por debutar, entre ellos el esperado inicio de Rafa Jódar, que se estrena en Roland Garros con un difícil partido ante el norteamericano Aleksandar Kovacevic.

También lo tendrán complicado Daniel Mérida y Pablo Carreño frente a Ben Shelton y Jiri Lehecka, respectivamente. También habrá un interesante duelo entre Jaume Munar y Hubert Hurkacz. Y, entre las chicas, Kaitlin Quevedo se enfrenta a la francesa Leolia Jeanjean y Cristina Bucsa a la suiza Susan Bandecchi.

Hablando de despedidas, también podría ser el último partido de Roberto Bautista en Roland Garros si cae ante el norteamericano Brandon Nakashima.

Horarios y orden de juego de Roland Garros del lunes 25 de mayo

Philippe-Chatrier

Emerson Jones-Iga Swiatek (12:00 horas)

Veronika Erjavec-Elena Rybakina (A continuación)

Ugo Humbert-Adrian Mannarino (A continuación)

Hugo Gaston-Gael Monfils (No antes de las 20:15)

Suzanne-Lenglen

Arthur Rinderknech-Jurij Rodionov (11:00 horas)

Elina Svitolina-Anna Bondar (A continuación)

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah-Amanda Anisimova (A continuación)

Daniel Mérida-Ben Shelton (A continuación)

Simonne-Mathieu

Jasmine Paolini-Dayana Yastremska (11:00 horas)

Stan Wawrinka-Jesper De Jong (A continuación)

Casper Ruud-Roman Safiullin (A continuación)

Anastasia Zakharova-Karolina Muchova (A continuación)

Pista 14

Alex De Minaur-Toby Samuel (11:00 horas)

Tatjana Maria-Elise Mertens (A continuación)

Kaitlin Quevedo-Leolia Jeanjean (A continuación)

Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino (A continuación)

Pista 7

Maja Chwalinska-Qinwen Zheng (11:00 horas)

Eliot Spizzirri-Frances Tiafoe (A continuación)

Ignacio Buse-Andrey Rublev (A continuación)

Alycia Parks-Leylah Fernandez (A continuación)

Pista 6

Pablo Carreño-Jiri Lehecka (11:00 horas)

Thanasi Kokkinakis-Terence Atmane (A continuación)

Jelena Ostapenko-Ella Seidel (A continuación)

Diana Shnaider-Renata Zarazua (A continuación)

Pista 4

Liudmila Samsonova-Jil Teichmann (11:00 horas)

Julia Grabher-Rebecca Sramkova (A continuación)

Mariano Navone-Jenson Brooksby (A continuación)

Francisco Cerundolo-Botic Van De Zandschulp (A continuación)

Pista 5

Susan Bandecchi-Cristina Bucsa (11:00 horas)

Petra Marcinko-Eva Lys (A continuación)

Emilio Nava-Camilo Ugo Carabelli (A continuación)

Yibing Wu-Marcos Giron (A continuación)

Pista 8

Luca Van Assche-Patrick Kypson (11:00 horas)

Jaume Munar-Hubert Hurkacz (A continuación)

Akasha Urhobo-Katie Boulter (A continuación)

Camila Osorio-Ekaterina Alexandrova (A continuación)

Pista 9

Daria Kasatkina-Zeynep Sonmez (11:00 horas)

Roberto Bautista Agut-Brandon Nakashima (A continuación)

Panna Udvardy-Viktorija Golubic (A continuación)

Raphael Collignon-Aleksandar Vukic (A continuación)

Pista 12

Alexander Shevchenko-Alex Michelsen (11:00 horas)

Aleksandar Kovacevic-Rafa Jodar (A continuación)

Talia Gibson-Yulia Putintseva (A continuación)

Kamilla Rakhimova-Jaqueline Cristian (A continuación)

Pista 13

Marton Fucsovics-Matteo Berrettini (11:00 horas)

Maya Joint-Anastasia Potapova (A continuación)

Rinky Hijikata-Tommy Paul (A continuación)

Hanyu Guo-Mccartney Kessler (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Roland Garros 2026?

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.