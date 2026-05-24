El tenis español tiene dos nuevos campeones ATP

David Jordá y Max Alcalá estrenan su palmarés a nivel ATP y se meten entre los 300 mejores tenistas del mundo

Con todas las miradas puestas en Roland Garros y con un gran número de jugadores presentes en la fase previa que se ha disputado a lo largo de la semana o en los torneos de Hamburgo o Ginebra, los ATP Challenger han quedado en un segundo plano y ahí han hecho historia dos tenistas españoles.

La semana ha sido muy productiva para la Armada española, que ha logrado meter a tres tenistas más en el cuadro final de Roland Garros y ha coronado, por primera vez en su carrera, al veterano David Jordá y al joven Max Alcalá.

La presencia española se ha concentrado en dos torneos. En Estambul había una buena cantidad de jugadores españoles, entre ellos algunos de los habituales en el circuito ATP Challenger y que no estaban en la previa de París.

David Jordá gana su primer ATP Challenger a los 31 años

En el Bosphorus Challenger Cup, que es el nombre del torneo, Pol Martín partía como primer cabeza de serie y Nikolas Sánchez como segundo; y, entre otros españoles, estaban Alejo Sánchez, Dani Rincón y Carlos Sánchez Jover, aparte del mencionado David Jordá, que había entrado a última hora y que se estrenó remontando ante el número 5.

A partir de ahí fue encadenando victorias, en cuartos ante Nikolas Sánchez, en semifinales ante el checo Hynek Barton y, en la final, frente al bosnio Andrej Nedic, al que derrotó por un doble 6-4.

El triunfo es el primero en su carrera en un torneo auspiciado por la ATP y no es ninguna promesa, ya que ese gran triunfo le llega con 31 años. Y eso le permitirá alcanzar el mejor ránking de su carrera, ya que sale de Turquía como 256 de la ATP, lo que le permitirá entrar directamente en todos los challengers de verano y optar a meterse en la previa del US Open.

Max Alcalá estrena su palmarés en Italia

Horas después del triunfo de Jordá, en Cervia (Italia), otro catalán, el barcelonés Max Alcalá Gurri, se estrenaba también como campeón ATP al imponerse en el Came Cup 2026 Citta' di Cervia.

Allí era el único representante español y muy pronto dejó claras sus intenciones al derrotar al tercer favorito, el norteamericano Dostanic, en segunda ronda por un claro 6-1 y 6-2.

En semifinales haría lo propio con el gran favorito, el italiano Guerrini, y se haría con el título tras ganar en la final al belga Gadamauri, remontando el partido (2-6, 6-1 y 6-1).

A sus 23 años, el triunfo también le eleva entre los 300 mejores de la ATP y le da la opción de entrar directamente en todoss los Challenger de los próximos meses.