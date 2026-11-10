Calleja no puede esconder su gran enfado con el árbitro: "El arbitraje ha sido un factor determinante. El gol anulado nos ha dejado todos sorprendidos"

El técnico del Eldense, molesto por la derrota en Las Palmas, la tercera consecutiva del club del que Leo Messi es propietario

El Eldense vivió la cara más dura del fútbol y perdió un partido que parecía tener controlado con dos goles en la prolongación. El equipo de Leo Messi cayó en Las Palmas por 2-0 después de ver cómo le anulaban un gol en la primera mitad.

Los alicantinos llegaban tras dos derrotas consecutivas y tenían la necesidad de puntuar, lo que ha supuesto un duro palo para ellos. Sobre todo porque controlaron el encuentro en su gran parte y sólo se vieron dominados en los últimos instantes.

Javi Calleja, técnico del Eldense, se lamentaba y tachaba de injusto lo vivido en el Estadio de Gran Canaria. "Para mí es un partido muy igualado en el que creo que estaba más a nuestro lado que al de Las Palmas, quitando el último tramo y el descuento", señalaba el madrileño.

"Estábamos haciendo un trabajo muy serio y teniendo ocasiones. Nos encontrábamos bastante cómodos, pero ha habido jugadas decisivas, entre ellas el gol anulado, que hacen que nos vayamos de vacío", estallaba Calleja, quien culpa directamente al árbitro por su incidencia en el resultado. "En la mayoría de las decisiones, en faltas, en tarjetas... el arbitraje ha sido un factor determinante. (...) El gol anulado nos ha dejado todos sorprendidos. Es una jugada en la que, en el fuera de juego, el jugador no interviene en prácticamente nada", añade el entrenador del equipo de Elda.

El árbitro, muy parcial para Calleja

Calleja no se quedaba ahí e incidía en señalar a Eder Mallo Fernández, árbitro del encuentro. "Es el típico que te va sacando del partido, siempre señala para el mismo lado y la vara de medir es distinta para cada equipo. El gol anulado nos hacía ponernos por delante, nos colocaba en ventaja y cuando lo ha anulado nos hemos quedado todos sorprendidos. No sé cuánto tiempo ha tardado en anular el gol. El fuera de juego es milimétrico, pero la línea no está tirada, que hay que tirarla manualmente. Es una jugada que el árbitro en directo dice que es gol y no es clara y que el jugador no interviene en la jugada...", añade.

El Eldense cayó en Las Palmas

El preparador azulgrana tachaba, por todo ello, de injusto el resultado en un partido en que, según él, "merecieron más" e hicieron "muchas cosas bien". Aunque también encontró errores que, a la postre, también le costaron la derrota. "Nos falta defender con más rigor y más en esos minutos", reconocía Calleja.

El duelo de Las Palmas es pasado y sólo piensa en lo que viene, el duelo en el Nuevo Pepico Amat. "Ahora viene un partido en casa, tenemos que romper esta dinámica. El equipo tiene claro el objetivo que no es otro que la permanencia. Nuestro juego es bueno, el equipo está compitiendo bien y, por eso, debemos seguir trabajando y no mirar constantemente la clasificación", sentencia.