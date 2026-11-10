Luis de la Fuente respalda a Lamine Yamal ante las críticas por su descanso ante la Chequia: "Era lo que había que hacer. Si hubiéramos tenido una urgencia, le habría alineado"

El atacante del Barça no viaja a la República Checa, pero se incorporará el viernes a los entrenamientos de España y estará ante Inglaterra

La ausencia de Lamine Yamal en la lista final de jugadores que viajarán a la República Checa para jugar este jueves un nuevo partido de la Nations League ha creado controversia. Desde la RFEF anunciaron que se debían a unas molestias menores y que, probablemente, estaría el domingo ante Inglaterra.

No es el único que se perderá este primer partido del parón de selecciones y que podría llegar al segundo, pero con los antecedentes de la pasada temporada y con la justificación dada han tardado poco en aparecer las suspicacias.

Y, ante esto, el seleccionador nacional ha dado la cara y en una entrevista a Efe, ha justificado el 'descanso' del futbolista del Barça. Según señala el técnico riojano, Lamine Yamal sufre unas molestias que “le impedían estar en las mejores condiciones” y que, por eso, decidió anteponer la salud del futbolista, como ha hecho en otras ocasiones con otros seleccionados. De hecho, en el parón último de dos semanas hizo muchos cambios por los diferentes percances menores que se fueron dando.

A ellos se acoge De la Fuente para permitir que Lamine Yamal, que jugó sin problemas ante el Atlético, se recupere de esas pequeñas molestias que sufre desde el duelo intersemanal ante el Aston Villa. "Era lo que había que hacer. Seguramente él estaba dispuesto a jugar y si hubiéramos tenido una urgencia, habríamos decidido alinearle. Pero no merecía la pena asumir ningún riesgo. Y pensando, obviamente, primero en su salud y luego que queremos que esté en perfectas condiciones para el próximo domingo", afirma el seleccionador.

De la Fuente desvela la lesión de Lamine Yamal

En este sentido, Luis de la Fuente desvela que ese duelo de Champions le produjo a Lamine Yamal "una pequeña inflamación que le impedía estar bien" y que, según cree, no le impedirá jugar en el regreso a casa de la selección española. "En condiciones normales, tiene que llegar tranquilamente", reconoce, al tiempo que señala que llegará para entrenar viernes y sábado con La Roja.

Luis de la Fuente, en rueda de prensa

El preparador de Haro asegura que siempre opta por no forzar, en ninguno de los sentidos y con ningún jugador, salvo un caso de fuerza mayor, como sería una final o un partido límite. "Si hay una final, el propio futbolista te demanda que quiere estar en cualquiera de las circunstancias (...) En este caso, es lo mejor para que estén en perfectas condiciones para ese otro partido. Podría haber jugado el jueves, pero es también posible que si hubiera jugado ese partido no hubiera llegado igual de mejores condiciones al domingo", apunta el técnico, que ve más decisivo el duelo ante Inglaterra y quiere al jugador blaugrana a pleno rendimiento.

Oyarzabal, un caso diferente

El de Mikel Oyarzabal es un caso diferente, pues iba a llegar mermado al partido por la gripe que sufre. Pero a eso se añade un tema personal que no ha ocultado De la Fuente. Y es que el delantero realista está esperando el nacimiento de su segundo hijo. "Está en el impás de saber cuándo da a luz su mujer, que está a punto. Esperemos que sea lo antes posible y que se encuentre todo perfectamente para que pueda estar con nosotros. Hay que esperar hasta última hora", afirma sobre su situación familiar que también aconsejaba no llamar a un jugador que tendría su cabeza en otro sitio.

De los que eran dudas, Luis de la Fuente confirma que llegan a tiempo y que viajarán a Praga. Martin Zubimendi no tendrá problemas para jugar pese a la máscara con a que debe protegerse y su compañero David Raya ya se ha incorporado una vez que ha cumplido unas obligaciones personales en Londres, por las que había pedido permiso para retrasar su llegada. También se encuentra ya en Las Rozas Víctor Muñoz, que entró por Lamine en la lista para Chequia.