Antonio Luna desmonta el negocio de la Premier: "En Inglaterra, cualquiera que vaya se lleva un kilo. Engañé a todo el mundo, se pensaban que habían firmado a Roberto Carlos”

El canterano del Sevilla FC recuerda en el podcast Offsiders su aventura en la Premier League con el Aston Villa, donde comenzó de manera espectacular, aunque pronto descubrió las enormes diferencias entre el fútbol inglés y el español

Antonio Luna fue uno de esos futbolistas españoles que, tras el éxito de la Selección Española en 2010, aprovecharon el tirón español y recorrieron medio mundo después de formarse en la cantera del Sevilla FC. El lateral izquierdo, que llegó a disputar varias temporadas en la élite y pasó por equipos como el Mallorca, el Aston Villa, el Eibar, el Levante o el Rayo Vallecano, vivió en Inglaterra una de las experiencias más particulares de su carrera. Allí aterrizó después de destacar en el fútbol español y tuvo un comienzo que todavía recuerda entre risas. Tanto que, según reconoce con bastante ironía, llegó a engañar a todo el mundo con sus primeras actuaciones.

El defensa sevillano ha repasado aquella etapa en el podcast Offsiders, donde ha contado cómo fueron sus primeros pasos en la Premier League y las sensaciones que le dejó una competición que, pese a sus virtudes, también le hizo descubrir algunas de sus limitaciones. Su estreno fue inmejorable, con gol incluido, y las expectativas que generó fueron muy altas. "En Inglaterra, un contrato de la Premier, cualquiera que vaya, yo que sé, pero un kilo se lleva, seguro. Y tío, allí arranqué increíble, muy bien, vamos, de hecho, metí gol el primer partido y tal, y engañé a todo el mundo, se pensaban que habían firmado allí, yo que sé, a Roberto Carlos, se pensaba que habían firmado allí. Después ya se dieron cuenta de que eso no era así", relata Luna sobre aquel comienzo.

El propio Antonio Luna, fiel a su particular manera de ver la vida y el fútbol, explica que su titularidad en aquel primer encuentro tuvo otros condicionantes. Su fichaje había supuesto una inversión importante para el Aston Villa y eso también jugó un papel en sus oportunidades iniciales: "Te tengo que decir que esa titularidad del primer partido, no te digo que me la regalaran, pero me la dieron porque habían pagado 2 millones de euros por mí, el que competía conmigo tampoco lo tenían ellos demasiado tal y cual, yo en las pretemporadas no he sido fuerte nunca".

Las diferencias entre el fútbol español y la Premier League

Más allá de aquella primera impresión, Luna reconoce que nunca terminó de sentirse completamente identificado con el estilo de juego inglés. No porque no disfrutara de la Premier, competición de la que guarda un recuerdo positivo, sino porque sus características como futbolista encajaban mejor con otra manera de entender el fútbol. El lateral se define como un jugador ofensivo, al que le gustaba tener protagonismo con balón y sumarse constantemente al ataque, y allí no le resultó del todo sencillo: "Me gusta más el fútbol español, pero porque me gusta más el fútbol más calidoso, más de control, más elegante, más fino, más combinativo, pero el fútbol inglés es una pasada, tío".

El problema, sin embargo, aparecía cuando tocaba enfrentarse a algunos de los futbolistas más explosivos de la competición. El ya exfutbolista, recientemente retirado, considera que su formación en España le había permitido adquirir una buena base técnica y táctica, pero la exigencia física de la Premier le obligó a enfrentarse a una realidad diferente. Allí había extremos capaces de superar a sus rivales por potencia y velocidad, algo que le costaba especialmente cuando tenía que defenderlos. "Yo notaba que tácticamente y técnicamente pues estaba a lo mejor un puntito porque venía del fútbol español, de buenos equipos, había tenido compañeros al lado increíbles, pero me faltaba por otro lado que me pasaban físicamente por encima cuando jugaba contra Townsend, cuando jugaba contra Ben Arfa, cuando jugaba con Walcott, con Valencia en el Manchester United", explica Luna

Una diferencia que no le impedía competir, aunque sí le hacía ser consciente de que necesitaba adaptar su fútbol. El pedrereño reconoce que siempre tuvo un carácter competitivo y que nunca dejó de pelear por hacerse un hueco, pero también admite que físicamente estaba un escalón por debajo de algunos de los futbolistas a los que se enfrentaba: "Competía porque bueno, siempre he tenido ese gen competitivo, esa gana de pelearla hasta el final y tal, pero si ellos estaban en el 10, yo estaba en el 7".

Un lateral ofensivo en una liga que le exigía defender

Ese desequilibrio también le obligó a modificar determinados aspectos de su juego. Luna siempre se había considerado un lateral con vocación ofensiva, de los que disfrutan llegando a campo contrario y participando en las acciones de ataque. Sin embargo, en Inglaterra descubrió que para sobrevivir ante determinados extremos tenía que priorizar otras cuestiones. La Premier le exigía una vigilancia defensiva mucho mayor, especialmente para evitar que los atacantes rivales pudieran aprovechar los espacios a su espalda.

"Por ejemplo, yo como me he considerado siempre un lateral ofensivo, quiero estar arriba, si estoy arriba no puedo estar abajo. Entonces qué es lo que pasa, la Premier por lo mejor es más interesante, dejarla estar un poquito ahí arriba y centrarte más a lo mejor en un aspecto más táctico, más defensivo, más de vigilancia, estar más cerquita de los extremos para intentar que no te corran mucho", explica Luna, quien considera que el fútbol inglés no era el más apropiado para él: "Realmente no es mi fútbol, o no era mi fútbol, yo me gustaba tirar y bueno, aportar en ataque todo lo que podía".

Una aventura que comenzó con un gol, unas expectativas por las nubes y una comparación con Roberto Carlos, pero que también le dejó una lección sobre las diferencias entre dos maneras de entender el fútbol. Antonio Luna, que se formó en el Sevilla y encontró posteriormente en el Eibar uno de los momentos más felices de su trayectoria, ya ha colgado las botas en el fútbol profesional y ha regresado a sus raíces para jugar en el Pedrera, el equipo de su localidad natal, después de más de quince años en la élite.

El mensaje de despedida de Antonio Luna como futbolista

Antonio Luna no es de los que se despiden siguiendo el guion establecido. El exfutbolista sevillano anunció el pasado mes de septiembre su retirada del fútbol profesional con un mensaje que rápidamente llamó la atención por su particular sentido del humor: "Fabrizio Romano news, HERE WE GO. Antonio Luna al mismísimo caraho". Una despedida muy suya, publicada incluso con la ubicación de una chatarrería de Sevilla.

La reflexión de Antonio Luna sobre su paso por Inglaterra llega después de que el futbolista haya puesto punto final a su trayectoria profesional. En una entrevista exclusiva concedida a ESTADIO Deportivo, el canterano sevillista ya había explicado cómo estaba afrontando esta nueva etapa de su vida y por qué necesitaba tomar distancia del fútbol."De momento y por un largo periodo, prefiero estar desvinculado del fútbol. No hay nada que me haga tanta ilusión ahora mismo como para seguir unido a él a diario. Ahora necesito y quiero descansar, disfrutar de mi tiempo libre, de mi familia y de mis amigos", reconocía a este periódico. En aquella conversación con ESTADIO Deportivo también dejó una reflexión sobre lo que más le había pesado durante su carrera: las lesiones y algunos errores propios en la preparación. "Me arrepiento precisamente de eso, de no haber sido más profesional y tomarme más en serio cuestiones como la alimentación o la preparación física", confesaba.