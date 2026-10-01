Antonio Luna, ex del Sevilla, Aston Villa, Mallorca y Eibar: "El vestuario lo entendemos como algo sagrado, fuera de él es donde se cuece lo peor"

El canterano sevillista, tras colgar las botas a nivel profesional, se ha comprometido con el equipo de su pueblo para jugar con sus amigos y con su primo. Tras más de 15 años en la elite tiene una visión del fútbol totalmente globalizada. En ESTADIO Deportivo ha repasado parte de su trayectoria y ha confesado la espinita que se le ha quedado como futbolista

Algo tiene Andalucía que retirarse definitivamente del fútbol siempre cuesta más. Quizás porque se mama demasiado en las plazoletas y siempre queda una temporada más para echar en el pueblo y con los amigos de toda la vida. O tal vez, porque existe un compromiso eterno con el club que les vio nacer y crecer.

El caso es que Antonio Manuel Rodríguez Luna (17/03/1991), conocido futbolísticamente como Luna, hace un mes anunciaba su retirada de la élite con una carta muy original a la vez que emotiva en redes sociales y ahora se ha comprometido con el Pedrera para echarles una mano en Primera Andaluza. Eso sí, cuando el ritmo de su vida se lo permita. Así, al menos, lo ha pactado con su actual entrenador, Fran Díaz. Y de tres jornadas, ya ha participado en los dos partidos de casa y en ambos han conseguido sumar los tres puntos.

Y ahora que ha vuelto a casa, ha repasado con ESTADIO Deportivo las fases más importantes de su carrera, así como ha confesado ciertas intimidades y ha reivindicado el uso de las redes sociales como un altavoz de causas sociales para todos aquellos futbolistas y famosos que tienen influencia a día de hoy.

Criado en la cantera del Sevilla y tras militar varias temporadas en el primer equipo (logrando dos Copas del Rey, una en juveniles), comenzó a trazar una hoja de ruta que el mismísimo Willy Fog hubiese firmado: Almería, Mallorca, Aston Villa (Inglaterra), Hellas Verona (Italia), Spezia Calcio 1906 (Italia), Eibar, Levante, Rayo Vallecano, Girona, Cartagena, Volos (Grecia), Dinamo de Bucarest (Rumanía) y Antequera.

- Está cerrando el círculo futbolístico de tu vida en Pedrera, en su casa. ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Ha coincidido con amigos suyos en su regreso?

- Conozco a casi todos los chavales puesto que la gran mayoría son de Pedrera , incluso este año compartiré vestuario con un primo hermano mío que también se llama Antonio luna.

- Jugar en Primera Andaluza le habrá traído muchos recuerdos de lo difícil que es esto del fútbol y la de sacrificios que hay que hacer para llegar arriba. ¿A qué edad le fichó el Sevilla y qué recuerdos tiene de esos viajes Pedrera-Carretera de Utrera?

- Me firmó con 8 años y pasé por todas las categorías del club. Mis recuerdos en el Sevilla son todos buenos. Tuve suerte de que me tocó una buena generación de jugadores y a parte de ganar asiduamente, pudimos disfrutar de buen fútbol y también de un buen grupo de chavales, con los cuales mantengo amistad a día de hoy.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de soportar en el fútbol profesional? El tener que cuidarte, las lesiones, la fama, el estar lejos de la familia…

- Lo más difícil de soportar en mi caso han sido las lesiones. Son parte del fútbol y lo sabemos , pero cuando estás quizás en tu mejor momento y te llega una lesión inesperada, es un mazazo gordo aunque no sea una lesión muy importante. En mi caso me cortó la buena dinámica personal en bastantes ocasiones y ha sido lo peor de todos estos años.

- Si se cruzaras con el Luna de los 19-20 años, a punto de dar el gran salto, ¿Qué consejo le daría?

- El consejo que le daría es ser paciente, evitar frustraciones innecesarias y preparar cuerpo y mente para dar lo mejor cuando llegue el momento de demostrar.

- ¿Se le ha quedado alguna espinita o se arrepiente de alguna decisión importante que haya podido marcar su carrera?

- Sí. Sin duda, me arrepiento precisamente de eso, de no haber sido más profesional y tomarme más en serio cuestiones como la alimentación o la preparación física. De preparar más y mejor el cuerpo para la máxima exigencia también fuera de los entrenamientos grupales. Darle incluso más importancia a esos tratamientos de fisioterapia. Y también de no haber tenido la paciencia necesaria (muy aconsejable para la élite), para esperar mi oportunidad en momentos de dificultad o no continuidad, sin frustraciones y sin estrés.

- ¿En qué club o ciudad ha sido más feliz? ¿Por qué?

R. Sin duda, en el Eibar es donde he estado más feliz. Seguramente tenga mucho que ver que es donde me encontré con mi mejor nivel futbolístico y que la situación deportiva del club también acompañó. Éramos un equipazo.

- Su despedida en redes ha sido la más original que he visto y la más sincera. Aunque sólo hayan sido algunas… ¿Dónde ha visto más ratas en el mundo del fútbol, dentro o fuera del vestuario?

- Me encantaría haber sido más claro y contundente todavía (se ríe), pero tampoco era cuestión de gastar mucho tiempo en cosas y gente que no merecen la pena. Sin ningún género de duda, hay mas ratas fuera del vestuario que dentro. El vestuario lo entendemos los jugadores como algo sagrado y el que saca los pies del tiesto, normalmente se le aparta. Lo peor siempre se cuece fuera de él, muchas situaciones desagradables, muy interesadas, con mala intención. Hay mucho pirata y mucha falsedad en el mundo del fútbol. En un vestuario también, pero, sobre todo, fuera.

- Ahora vive a caballo entre Madrid y Sevilla por su hijo. ¿Le gustaría que fuese algún día futbolista?

- Por supuesto que me gustaría, es una profesión increíble y yo me he sentido siempre súper privilegiado a pesar de algunas malas situaciones que se me han dado.

- ¿Cómo ha enfocado su retirada? ¿Tiene planes de entrenador o prefiere estar desvinculado del fútbol?

- De momento y por un largo periodo, prefiero estar desvinculado del fútbol. No hay nada que me haga tanta ilusión ahora mismo como para seguir unido a él a diario. Ahora necesito y quiero descansar, disfrutar de mi tiempo libre, de mi familia y de mis amigos.

- ¿Cómo ve al Sevilla FC actualmente? ¿Cree que este año pasará fatigas también?

- La verdad que ha empezado mucho mejor de lo que seguramente esperábamos todos. Los jugadores han entendido creo que muy bien la idea y el mensaje del míster. Compiten como animales y hacen un trabajo grupal muy muy bueno. Esa es la primera piedra y la más importante para conseguir el objetivo. Todo debe empezar y acabar ahí en este Sevilla que tenemos actualmente.

- ¿Qué entrenador de la elite le ha sorprendido más y por qué?

- Pues he tenido buenos entrenadores pero el que me sorprendió más como tal fue Kontis, mi entrenador en el segundo año en Grecia. El nivel general de conocimiento e idea de fútbol en Grecia es bastante justo y este hombre la verdad me sorprendió para bien. Fue jugador profesional a buen nivel y aunque eso no garantiza nada, en su caso se notaba. Fue una grata sorpresa.

- ¿Ha coleccionado muchas camisetas? ¿Cuáles son las más especiales?

- Bueno, la más importante posiblemente la de Iniesta, pero en realidad nunca fui muy de pedir camisetas. Lo que hice siempre fue cambiarlas con compañeros o amigos a los que me enfrentaba.

- Es usted una persona muy activa en redes sociales. ¿Cree que los deportistas y famosos en general deberían usarlas más para un fin social que para el postureo?

- Radicalmente sí. Tenemos alcance e influencia en gran parte de la juventud, por supuesto que deberíamos ser más 'personas' y menos 'futbolistas', pero desgraciadamente no es así. Igualmente, los que no se mojan ni dicen nada también están en su derecho de no hacerlo, pero en mi opinión es una pena.

- Por último, ha vivido en Inglaterra, Italia, Grecia y Rumanía. ¿Cómo ve la gestión política de España? ��Si pasa en esos países lo que ha ocurrido aquí en Ceuta cree que hubiesen actuado igual?

- La gestión del gobierno con la crisis migratoria ha sido tardía, por lo tanto muy mejorable. Pero jamás eso justificará el racismo y el odio que muchos se han encargado de propagar por redes y en la misma Ceuta. Las personas manipuladas y utilizadas por parte de Marruecos que han cruzado la frontera, son eso, personas, y también tienen sus derechos. Se puede estar de los dos lados, del lado del pueblo de Ceuta y la difícil situación que viven a día de hoy y también del lado de esas personas que huyen de la miseria, buscando una vida medianamente digna. Los que usan esto para vomitar su racismo y odio porque no les gusta su gobierno y sirve para azotarles, son unos miserables y Ceuta les importa cero.

Así fue la original despedida de Antonio Luna del fútbol por redes sociales