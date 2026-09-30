La reflexión sobre los candidatos al Balón de Oro: "Meter a Messi y Kane es de chiste"

En ESTADIO Deportivo debatimos sobre los nombres que sobran en esta recta final del ganador del Balón de Oro, con los nombres de Messi y Kane como los más criticados y Mbappé como el favorito al galardón

El debate por el Balón de Oro vuelve a estar servido y, como suele ocurrir cuando llega el momento de hacer balance de la temporada, las opiniones se multiplican. En esta ocasión, Kylian Mbappé aparece en el centro de todas las conversaciones pese a un dato que podría jugar en su contra: el delantero francés no ha levantado ningún título en el último año natural.

Sin embargo, hay otra manera de analizar su temporada. Y es precisamente ahí donde se apoya el argumento de quienes consideran que el futbolista francés ha hecho méritos suficientes para estar entre los grandes candidatos al galardón. Mbappé ha sido el Pichichi de LaLiga, máximo goleador de la Champions y también máximo realizador del Mundial, cosechando algunos récords, además de situarse en lo más alto de la clasificación de la Bota de Oro.

"Es un buen año para Mbappé, aunque a simple vista pueda parecer que no, porque no ha ganado ningún título", señala el protagonista de estas declaraciones, antes de poner el foco en los registros individuales del atacante. "Estamos hablando del actual Pichichi de la Liga Española, Pichichi de la Champions y Pichichi del Mundial. Máximo en Bota de Oro y Pichichi. No se le puede pedir mucho más a Kylian Mbappé".

Messi vuelve a aparecer en el debate

La conversación también alcanza a Lionel Messi, cuya presencia entre los nombres relacionados con el Balón de Oro genera sorpresa para quien realiza estas declaraciones. Sin cuestionar el legado del argentino, al que define como "el mejor jugador de la historia", considera que su etapa en la lucha por este reconocimiento debería haber quedado atrás. "Me parece ya entrar en el terreno del surrealismo absoluto que vuelva a hablarse de Messi", afirma. Y añade: "Los dos últimos probablemente tampoco eran para él y ha sido el mejor 20 años, pero eso no significa que tenga que darle el Balón de Oro", sentencia.

La candidatura de Harry Kane tampoco convence

Otro de los nombres que aparece en la conversación es Harry Kane. El delantero inglés también está siendo señalado en las quinielas para el Balón de Oro, aunque las declaraciones son especialmente contundentes al valorar esa posibilidad. "Y luego lo de Harry Kane, sinceramente, me parece más chiste todavía", sentencia el redactor de ESTADIO Deportivo.

De esta forma, Mbappé se sitúa en el centro de un debate en el que sus extraordinarios registros goleadores chocan con la ausencia de títulos colectivos. Una circunstancia que vuelve a abrir la discusión sobre qué debe pesar más a la hora de decidir el próximo Balón de Oro: los trofeos conquistados o el rendimiento individual de cada futbolista.