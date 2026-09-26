El Real Madrid confirma la lesión de Mbappé

El jugador francés, que dejó la concentración a las órdenes de Zidane, acudió este sábado a Valdebebas para someterse a las pertinentes pruebas médicas. "Hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda", rezaba el parte médico del cuadro merengue

Kylian Mbappé ya se ha dejado ver por Madrid este mismo sábado después de lesionarse el pasado viernes de su rodilla izquierda en el encuentro que enfrentó a Turquía frente a la nueva Francia de Zidane. Mbappé, que marcó el único gol del encuentro a los 54 minutos tras una gran combinación con Olise, sintió rápidamente molestias en su rodilla izquierda, abandonó el terreno de juego momentáneamente y tras regresar, no aguantó más y terminó sustituido por Zidane.

Tras la acción, desde las cuentas oficiales de la Selección de Francia ofreció un primer parte médico. "Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración", rezaba el escrito de la selección gala. Tras esto, Mbappé puso rumbo a Madrid para someterse con los servicios médicos del Real Madrid a más pruebas.

La lesión de Mbappé, confirmada por el Real Madrid

Ha sido esta misma tarde cuando Mbappé ha sido visto entrando en las instalaciones de Valdebebas para someterse a más pruebas médicas que aclarasen la gravedad de su lesión en la rodilla izquierda. El parte médico del Real Madrid, sin entrar en la duración que podría tener la lesión de Mbappé, algo habitual en el fútbol de hoy en día, informó de lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución".

El tiempo de baja de Mbappé, jugador del Real Madrid

Sin haber ofrecido el Real Madrid una duración aproximada del tiempo que puede estar en el dique seco Mbappé, desde diferentes medios se apunta a que el galo podría estar en torno a dos semanas fuera de la actividad en el conjunto de José Mourinho.

Mbappé en el partido del Real Madrid ante el Atlético de Liga

Si se cumpliesen esas dos semanas, Mbappé llegaría muy justo para la vuelta de la competición en Liga. El Real Madrid se medirá al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en medio de una importante tormenta por el juego del equipo ante el Atlético de Madrid.

Esta vuelta parecería demasiado precipitada para Mbappé, más teniendo en cuenta que el Real Madrid disputará la segunda jornada de la fase liga de la Champions League ante la Roma el 14 de octubre, se medirá al Sevilla el 18 de ese mismo mes y tras recibir al Leipzig, tendrá el Clásico ante el Barcelona el próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou como una nueva prueba para ver el nivel de los de Mourinho esta campaña.