Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Consulta los partidos de la UEFA Nations League y de LaLiga Hypermotion del sábado 26 de septiembre, los horarios y los canales de televisión donde se podrán ver en España

El sábado25 de septiembre llega cargado de fútbol internacional y nacional. La primera jornada de la UEFA Nations League 2026/27 continúa con diez encuentros, mientras que la LaLiga Hypermotion también entra en escena con cuatro partidos de la séptima jornada. La atención estará especialmente puesta en la Liga A de la Nations League, donde se disputarán dos auténticos partidazos: Inglaterra-España y república Checa-Croacia. Además, habrá encuentros de la Liga B y de la Liga C.

Inglaterra-España, el gran partido de la jornada

El gran duelo de la jornada en la máxima categoría será el Inglaterra-España, correspondiente al Grupo A3. El conjunto español afronta una nueva etapa en la UEFA Nations League tras ganar el mundial de 2026, ser una de las mejores selecciones de la actualidad y caer en la final de la pasa edición. Un recién renovado Luis de la Fuente buscará seguir haciendo historia con 'La Roja'. Inglaterra, por su parte, volverá a luchar por ganar un título, el primero europeo, es la gran candidata junto a España para clasificar a la Final Four. El encuentro se disputará a las 20:45 horas.

A la misma hora tendrá lugar otro de los grandes encuentros del día: el República Checa-Croacia, también correspondiente al Grupo A3. Croacia comienza así su camino en una competición en la que busca superar principalmente a Inglaterra y España para dar la sorpresa, en frente estará debutando Santi Denia en el banquillo de República Checa.

Todos los partidos del viernes de septiembre en la Nations League

La jornada internacional arrancará a las 15:00 horas con un encuentro. Eslovenia se enfrentará a Escocia en la Liga B.

Durante la jornada también se disputarán los otros nueve partidos:Islas Feroes - KazajistánIslandia - EstoniaSan Marino - FinlandiaBulgaria - Luxenburgo

Inglaterra - EspañaRepública Checa - Croacia

Macedonia del Norte - Suiza

Albania - Bielorrusia

Eslovaquia - Moldavia

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los diez partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. Solo se podrá seguir en abierto un partido en España, el de la selección absoluta. El partido ante Inglaterra se podrá ver en La 1 y en RTV Play.

Tenerife - Cádiz el gran partido de la jornada 7 de LaLiga Hypermotion este sábado

El fútbol internacional compartirá protagonismo con LaLiga Hypermotion, que este sábado continua su séptima jornada.Hasta cuatro encuentros de Segunda División programado para el sábado serán:

AD Ceuta - Real Sociedad

Granada - Andorra

Celta Fortuna - Sabadell

Tenerife - Cádiz

Todos los encuentros se podrán seguir a través de LALIGA TV Hypermotion tanto en Movistar + como en DAZN.