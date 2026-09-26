Rafa Márquez, seleccionador de México: "Aprendí muchísimo de Javier Aguirre y sé que van a tener mucho éxito en el Valencia"

El nuevo seleccionador del 'Tri', que había sido ayudando del 'Vasco' en el pasado Mundial, recoge el testigo con la intención de continuar el proyecto que comenzó aunque dándole su toque: "Claro que me gustaría jugar como el Barcelona, pero no tengo la materia prima"

Rafa Márquez, nuevo seleccionador de México, debuta ese sábado al frente del 'Tri' contra Colombia tras la salida de Javier Aguirre al Valencia. El exfutbolista del Barcelona y ayudante del 'Vasco' en el pasado Mundial de fútbol, ha deseado lo mejor para el nuevo técnico che y ha asegurado que tendrá "mucho éxito" en el Valencia.

Junto a Aguirre, también ha llegado a Valencia el preparador físico Pol Lorente, que ha dejado también el combinado mexicano, una baja sensible para el nuevo seleccionador y al que echará de menos.

"Mira, lo único que te puedo decir es que les deseo mucha suerte. Estoy muy agradecido con ellos. Aprendí muchísimo de Javier y seguramente sé que van a tener mucho éxito ahí y nada, nada más eso, agradecerles el apoyo incondicional que me que me brindaron en su momento", dijo Márquez en su rueda de prensa.

Incidiendo en la salida de ambos preparadores, Rafa Márquez también dejó claro que "no hay nadie indispensable, ni siquiera el entrenador", por lo que no teme la responsabilidad de su nuevo cargo. "He aprendido mucho de ellos, de Javier y de Pol, lo que aportaron en la Selección, pero hoy en día hay gente capaz, estoy rodeado de gente que sabe, no hay nadie indispensable, ni siquiera el entrenador", ha añadido.

Polémica por la salida de Pol Lorente

El pasado sábado la Federación mexicana de fútbol anunció el final de la etapa del preparador físico catalán Pol Lorente. Javier Aguirre, que había trabajado con él en los últimos años al frente de la selección azteca, había puesto al Valencia su contratación como una de las condiciones indispensables para cerrar su fichaje. Y finalmente lo consiguió."La Federación Mexicana de Fútbol informa que Pol Lorente concluye su etapa como preparador físico de la selección nacional de México. Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024", decía el comunicado.

En México se especuló con que esta salida había creado cierto malestar en el nuevo seleccionador, Rafa Márquez, que quería conservarlo en su nueva etapa pero no será posible. Rafa Márquez, nuevo seleccionador de México, debuta ese sábado al frente del 'Tri' contra Colombia tras la salida de Javier Aguirre al Valencia. El exfutbolista del Barcelona y ayudante del 'Vasco' en el pasado Mundial de fútbol, ha deseado lo mejor para el nuevo técnico che y ha asegurado que tendrá "mucho éxito" en el Valencia.

El sueño de Márquez: jugar como el Barcelona

"Me adapto a lo que tengo, no es que voy a imponer un estilo de juego. Claro que me gustaría jugar como el Barcelona, pero no tengo la materia prima para ello, así que tienes que adaptarte a lo que tienes y dar continuidad a lo que sí estaba funcionando del Mundial pasado", expresó Márquez en rueda de prensa, siendo consciente de que tiene otro tipo de jugadores.

Márquez debutará en el cargo este sábado en partido amistoso contra la selección de Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, (Maryland), asegurando que se verá una continuación de lo que creó Aguirre, aunque con algunas modificaciones. "El estilo será el que se vio en el Mundial y poco a poco iremos añadiendo, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana. No voy a imponer mi estilo, intentaremos mejorar con el tiempo", apostilló.

"En la parte defensiva se hizo un gran trabajo en el Mundial, pero debemos mejorar progresiones, potenciar al jugador, ajustar líneas. En la experiencia que tuve en el Barcelona B aprendí que ayudar al jugador joven te permite sacar mucho provecho a su potencial, creo en el trabajo de potenciar al jugador en beneficio del equipo", explicó el seleccionador.

Márquez también elogió al colombiano James Rodríguez, quien ha puesta fin a su participación con el equipo cafetero. "Hablar de James es hablar de un ídolo, de un número 10 de los que pocas veces se ven, sólo queda felicitarlo y decir qué bien se retiró ahora porque ya no tenemos que enfrentarlo", manifestó.

También se refirió al nuevo proceso que ha comenzado la selección colombiana, con la convocatoria de muchos jóvenes. "Hace tiempo que no podemos vencer a Colombia, son jugadores fuertes, sí, con caras nuevas, pero seguro será un equipo atrevido, directo, que muestra velocidad al frente, debemos tener cuidado porque no será nada fácil", vaticinó.

Después de medirse a Colombia, México continuará con su gira de partidos amistosos por Estados Unidos en esta fecha FIFA el próximo martes, cuando se mida con Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El 3 de octubre chocará con Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y el día 6 se enfrentará a Chile en el Memorial Coliseum de Los Angeles (California).