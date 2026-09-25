Buenas noticias para el Valencia de Javier Aguirre

El técnico mexicano pudo contar en la primera parte del entrenamiento de este viernes con Diakhaby, lesionado desde septiembre. El sábado de desarrollará la última sesión de la semana, previa a la presentación del ex de Mallorca u Osasuna el próximo lunes

El nuevo Valencia de Javier Aguirre, que aún no ha sido presentado de manera oficial, ha vivido este viernes la segunda sesión de entrenamiento con el técnico mexicano al frente. El ambiente en el Valencia no es nada relajado y más bien reina la tensión en un equipo que ocupa puestos de descenso y que solo con la salida de Carlos Corberán ha dado leves síntomas de mejora con un triunfo en la jornada seis de la mano del interino Óscar Sánchez.

Javier Aguirre llegó a Mestalla bajo importantes medidas de seguridad para firmar su nuevo contrato y a falta de que sea presentado ante los medios de comunicación, este viernes ha dirigido su segundo entrenamiento. El mexicano pudo contar en la sesión con uno de los lesionados que afronta el tramo final de su recuperación como Diakhaby.

Diakhaby, la buena noticia en el Valencia de Javier Aguirre

Javier Aguirre dirigió su segundo entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna con numerosas ausencias de jugadores por estar con sus respectivas selecciones o en el peor de los casos, encontrarse lesionados. Así, en esta última casuística, el Valencia tiene entrenando al margen y haciendo trabajo específico a César Tárrega, Umar Sadiq, Dimitri Foulquiera, José Copete, Diego López y Sergi Canós según apuntó la agencia EFE.

Pero el Valencia y sobre todo Javier Aguirre en su objetivo de salvar a los de Mestalla, si pudo contar en la primera parte de la sesión con el central franco-guineano Mouctar Diakhaby. El zaguero se lesionó en el aductor largo de su pierna izquierda en el partido que el Valencia disputó ante el Barcelona a principios del mes de septiembre y aunque aún no está recuperado por completo, su inclusión en parte de la sesión, es una buena noticia para los che.

El plan del Valencia con Javier Aguirre

El Valencia tendrá este próximo sábado su último entrenamiento de la semana ya que el domingo la plantilla contará con un día de descanso. Será el lunes cuando el Valencia viva un día importante ya que además de la sesión de entrenamiento programada, Javier Aguirre será presentado como nuevo entrenador y el encargado de evitar el descenso a LaLiga Hypermotion de un equipo que recordemos está viviendo la última temporada en su actual estadio: Mestalla.

A favor de Javier Aguirre ha jugado el parón de selecciones ya que el mexicano dispondrá de dos semanas de trabajo antes de la vuelta de la competición oficial el próximo 11 de octubre ante el Racing de Santander.