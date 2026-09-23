Mensaje de Aguirre a la afición del Valencia: "Estoy muy tranquilo"

Javier Aguirre ya pone rumbo a Valencia con ilusión ante su nueva etapa en Mestalla. El técnico mexicano, que firma hasta final de temporada, reconoce que llegó a plantearse la retirada, pero afronta el reto convencido de que todavía quedan muchos puntos en juego: "Hay muchos elementos para ser optimistas"

Javier Aguirre ha puesto en marcha ya su proyecto en el Valencia. El conjunto blanquinegro hizo oficial este miércoles por la mañana la llegada del técnico mexicano, que se hará cargo del equipo hasta final de temporada. El club ha aprovechado el parón internacional para cerrar rápidamente la incorporación de su nuevo entrenador y darle varias semanas de trabajo antes del regreso de LaLiga.

Antes de emprender su viaje hacia España, Aguirre atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto de México y dejó sus primeras palabras como entrenador valencianista. El técnico se mostró tranquilo, ilusionado con el reto y convencido de que existen motivos para mirar al futuro con optimismo.

Aguirre explica por qué aceptó la oferta del Valencia

El entrenador mexicano reconoció que su futuro estaba en el aire antes de recibir la propuesta del conjunto de Mestalla. Aguirre explicó que había recibido varias ofertas, pero que finalmente la posibilidad de regresar a España terminó siendo determinante. "Lo hablaba con Silvia (su esposa), estábamos en el limbo de si dejarlo de una vez. Habíamos recibido cuatro ofertas de trabajo distintas de varios países, incluido México", explicó el técnico.

Finalmente, la familia se decantó por la propuesta valencianista debido a los vínculos que Aguirre mantiene con España después de tantos años de carrera en el país. "Al final decidimos por esta porque llevábamos muchos años en España, teníamos mucho arraigo, mis hijos estudiaron ahí y estuve quince temporadas. Va a ser un buen colofón para mi carrera", señaló.

El mexicano regresa así a un fútbol que conoce perfectamente después de haber dirigido a varios equipos durante su trayectoria en España. Ahora afronta un escenario diferente, con el Valencia necesitado de resultados y con el objetivo de reconducir la situación durante los próximos meses.

"Es un equipo importantísimo, un histórico"

Aguirre tampoco quiso detenerse demasiado en el complicado momento deportivo que atraviesa el Valencia. Para el nuevo entrenador, la entidad mantiene intacta su dimensión y representa una oportunidad importante en esta fase de su carrera. "Habla de un momento del equipo. Es un equipo importantísimo, un histórico. Intentar hacerlo bien, creo que es una oportunidad que me llega en buen momento", afirmó.

El técnico aseguró además que afronta su llegada con serenidad y dispuesto a darlo todo desde el primer día: "Estoy muy tranquilo, muy relajado, muy ocupado en mí y en mi familia. Voy a darlo todo, sí, voy a darlo todo". Ahora tendrá por delante el parón internacional para comenzar a trabajar con sus nuevos futbolistas y preparar el regreso a la competición. El tiempo será uno de sus principales aliados para conocer a la plantilla y empezar a implantar sus primeras ideas.

El mensaje de optimismo de Aguirre

Pese a que todavía queda mucha temporada por delante, Aguirre evitó realizar pronósticos y recordó que el campeonato acaba de comenzar. El mexicano puso en valor que todavía quedan muchos puntos en juego y que existen motivos para pensar que la situación puede cambiar. "Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha Liga, faltan 31 partidos, 90 puntos más el plantel, creo yo que con las ganas que tengo... hay muchos elementos para ser optimistas", aseguró.

Esas han sido las primeras palabras públicas de Aguirre después de convertirse oficialmente en el nuevo entrenador del Valencia. El técnico ya pone rumbo a España para comenzar una etapa que, como él mismo ha reconocido, podría convertirse en el último gran capítulo de su carrera en los banquillos.