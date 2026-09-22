Braulio saca la tijera en Valencia

El cuadro de Mestalla ha informado a través de un comunicado de la finalización de "su relación profesional" con el doctor Pedro López Mateu. Llegó al cuadro che en noviembre de 2019 y aún se desconoce cuál será la nueva estructura del departamento médico

El Valencia continúa siendo un auténtico polvorín. Tras decidirse el despido de manera fulminante del entrenador Carlos Corberán y el director deportivo Ron Gourlay, la entidad de Mestalla cuenta actualmente con Óscar Sánchez como entrenador interino a la espera de que se termine de confirmar la llegada de Javier Aguirre. Además, en lo que a la dirección deportiva se refiere, Braulio Vázquez, ex director deportivo de Osasuna, ya ejerce sus funciones en un Valencia que se ha ido al parón de selecciones con cuatro puntos y en puestos de descenso.

Pero las salidas de Carlos Corberán y Ron Gourlay no han sido las últimas en el Valencia y es que el conjunto naranja ha anunciado este mismo martes la salida del que hasta ahora era el responsable de los servicios médicos del club: Pedro López Mateu.

El ya ex responsable de la parte médica en el Valencia, llegó al club en noviembre de 2019 y desde entonces era el encargado de dicha parcela en el equipo masculino, femenino y en la Acacemia VCF. El comunicado del Valencia concluye con el agradecimiento a Pedro López Mateu y con el anuncio de que próximamente se conocerá la nueva estructura del departamento médico.

El comunicado del Valencia anunciando el despido de Pedro López Mateu

El comunicado íntegro del Valencia en el que ha informado de la salida del que hasta este mismo martes era el responsable de los servicios médicos del club, Pedro López Mateu, es el siguiente: "El Valencia CF comunica que ha tomado la decisión de finalizar su relación profesional con el doctor Pedro López Mateu, hasta ahora responsable de los servicios médicos del Club. Tras más de 20 años de experiencia en el ámbito de la medicina deportiva, Pedro López Mateu se incorporó al Valencia CF en noviembre de 2019 y desde entonces ha liderado el área médica, siendo responsable de la atención y seguimiento de los jugadores y las jugadoras del primer equipo masculino, femenino y de la Academia VCF.

El Valencia CF agradece al doctor Pedro López Mateu su dedicación y profesionalidad durante estos años y le desea buena suerte en su futuro profesional. El Club comunicará próximamente la nueva estructura del departamento médico".

El Valencia, pendiente de sus internacionales y del nuevo entrenador

Con el nuevo entrenador por llegar aún al Valencia y con todo apuntando a que será Javier Aguirre, en Mestalla no pierden de vista las evoluciones de sus internacionales. El Valencia cuenta con Dimitrievski en Macedonia del Norte, Aliou Dieng con Mali y Sato en Japón. Además en cuanto a la cantera, Amos Wanjala y Román Davis representarán al Valencia con Kenya y Venezuela respectivamente.