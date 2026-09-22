El Valencia de Javier Aguirre elige a su fichaje más urgente: la opción a coste cero de Smalling

Aunque se ha sondeado la posibilidad de firmar a un delantero, con Joselu como candidato, el análisis de la plantilla che ha llevado a Braulio Vázquez, director deportivo, a concluir que es más necesario incorporar a un central con galones

El Valencia arranca una nueva etapa esta semana, cuando se espera la llegada de Javier Aguirre para firmar su contrato (hasta final de temporada con un año más condicionado) y hacerse con las riendas de un equipo que ha llegado al largo parón internacional en puestos de descenso. En concreto, está previsto que el veterano entrenador mexicano aterrice este próximo jueves y no se descarta que durante el receso liguero se organice un amistoso para que pueda ver en acción a sus nuevos pupilos y poder detectar de primera mano las necesidades del bloque.

En ello ya trabaja desde hace más de una semana el nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, que se decantó por el azteca después recibir la negativa de su favorito, Ernesto Valverde. Además, antes de firmar al sustituto de Carlos Corberán, el ex de Osasuna comprobó el dinero del que disponía, asumiendo que el margen es estrecho y será difícil poder acudir al mercado de enero para llevar a cabo una revolución.

Joselu Mato, en la recámara

Mientras tanto, dentro de esas limitaciones económicas, también cabe la posibilidad de firmar a algún jugador libre si se entiende que existe una urgencia. Y en ese sentido, se había apuntado la posibilidad de firmar a Joselu Mato, que en verano estuvo en la agenda de varios equipos de LaLiga pero sigue en paro tras su salida de Qatar. La lesión de Umar Sadiq ha hecho que la delantera sea una de las posiciones más debilitadas, por lo que el interino Óscar Sánchez ya hizo debutar ante la Real Sociedad al canterano Aimar Blázquez. Pero hay más posiciones que necesitan ser reforzadas.

Así, según informa el diario Marca, en el seno del club valencianista se tiene la convicción de lo que lo más perentorio es firmar a un central, puesto en el que se viene desempeñado el mediocentro Pepelu, junto al recuperado Justin de Haas, por las lesiones de César Tárrega, Diakhaby y Copete, tirando incluso del joven Iker Córdoba. Pero más allá de nombres concretos, existe la sensación de que al equipo le falta solidez. Por ello, la preferencia es fichar a un jugador importante en defensa, con experiencia y solvencia.

Chris Smalling, agente libre sobre el que se manejan buenos informes

Braulio busca a un líder que pueda hacer mejor a sus compañeros. Y aunque no hay prisas hasta el mercado invernal, cuenta con informes positivos del veteranos Chris Smalling, que a sus 36 años se encuentra libre tras dejar en el verano el Al-Fayha de Arabia Saudí, donde ha militado las dos últimas campañas. El internacional inglés ha jugado también en clubes de la talla del Manchester United y la Roma, sin padecer lesiones graves a lo largo de su carrera, por lo que se confía en su condición física. Pero de momento solo es un nombre subrayado en la agenda.

El hecho de que sea trate, además, de una opción a coste cero coloca al británico como una de las vías más interesantes que se manejan a día de hoy en Mestalla. Pero Brauilio Vázquez no se quiere precipitar. Buscará en el mercado una ganga que ofrezca garantías para solucionar esa carencia de la plantilla conformada por Ron Gourlay. Pero si no la encuentra, Smalling está bien posicionado.