Marcos André tiene nuevo equipo y el Valencia cruza los dedos: posible negocio a la vista

El delantero brasileño, por el que el club che pagó en su día 8,5 millones de euros, se ha marchado cedido al Al-Najma de Arabia Saudí por el Valladolid, si bien en Mestalla conservan ciertos derechos que podrían hacer recuperar algo de dinero

A la espera de que Javier Aguirre aterrice esta semana para hacerse con las riendas del equipo, el Valencia no descarta acudir al mercado de agentes libres para reforzar su plantilla y valora la contratación de Joselu Mato para la delantera. Con Braulio Vázquez al frente de la dirección deportiva, arranca una nueva etapa bajo la sombra de Peter Lim después de años en los que los errores han sido bastantes más que los aciertos. Son muchos los ejemplos, aunque uno de los más llamativos, ahora de actualidad, es el del brasileño Marcos André.

El atacante nacido en Coroatá, de 29 años, fue confirmado este pasado lunes como nuevo jugador del Al-Najma, de la segunda división de Arabia Saudí. Pero en Mestalla estarán muy pendientes de su rendimiento en el fútbol árabe, pues aún conservan ciertos derechos que podrían hacer recuperar parte del dinero invertido en 2021, cuando se abonaron 8,5 millones de euros por su traspaso.

Los números de Marcos André

El fichaje del atacante fue una petición expresa de José Bordalás. Dos años antes había firmado una interesante campaña en Segunda división con el Mirandés (12 goles en 45 partidos), pero de regreso al Valladolid, que lo había cedido ese curso al conjunto de Anduva, solo hizo cuatro dianas en 23 choques en Primera. Eso no fue obstáculo para que Anil Murthy, por entonces al frente de las operaciones en la parcela deportiva, tirase la casa por la ventana por un jugador que estaba valorado en 3,5 millones por la web especializada Transfermarkt.

El resultado fue decepcionante. Dos temporadas en el conjunto che en las que firmó 4 tantos y 3 asistencias en 54 partidos. Y en 2023, vuelta a Pucela, pero a cambio de solo 1,8 millones. Desde entonces, Marcos André tampoco ha logrado recuperar su mejor nivel con la camiseta blanquivioleta (9 goles en tres campañas). Por ello, este verano se le ha buscado una salida por todos los medios, y la misma ha llegado en el último día de mercado en Arabia Saudí.

Estuvo cerca de México y Portugal

Antes estuvo cerca de recalar en el Club León de México, cuya oferta rechazó el propio ariete, e incluso llegó a viajar a Lisboa para firmar por el Estrela Amadora, pero en el Valladolid argumentaron diferencias económicas y desde el club portugués deslizaron que no había superado el reconocimiento médico. Ahora, el Al-Najma acude al rescate de la entidad del José Zorrilla. Y puede que también depare una buena noticia al Valencia.

El Valencia tiene el 50% del pase y existe una opción de compra

Y es que, en su momento, cuando regresó al Valladolid, el club che se guardó un 50% de su pase de cara a una futura venta. Y aunque se ha marchado cedido, el conjunto saudí se ha guardado una opción de compra que podría hacer efectiva a final de temporada si el brasileño convence con su rendimiento, de la cual la mitad iría a parar a las arcas de Mestalla, si bien no se ha desvelado la cuantía de la misma.

La nueva "estrella" del Al-Najma

En su nuevo equipo hay muchas ilusiones depositadas en Marcos André, al que han calificado como la "estrella" del proyecto, dándole a conocer a sus aficionados con un vídeo de sus mejores goles: "La pieza que faltaba ha llegado". Ahora deberá refrendar esas expectativas en un equipo que busca el ascenso y donde coincidirá con los portugueses João Novais y Afonso Taira, hijo del ex jugador del Sevilla FC José Taira, con lo que tendrá más fácil la aclimatación por aquello del idioma.