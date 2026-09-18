La opción del fichaje de Joselu Mato para el nuevo Valencia de Braulio

El exjugador de Real Madrid, Espanyol o Alavés, que se encuentra sin equipo, está siendo valorado por la dirección deportiva del Valencia, dirigida actualmente por Braulio Vázquez. A la espera de conocer la identidad del nuevo entrenador, el atacante es una opción para el equipo de Mestalla

Joselu Mato está pendiente de cerrar su fichaje por un equipo durante las próximas fechas. El delantero sigue siendo agente libre tras acabar su vinculación con el Al-Gharafa la pasada temporada. Desde entonces, son muchos los clubes que han llamado a la puerta del ex del Real Madrid, sobre todo de LaLiga EA Sports. En este sentido, hay uno de Primera División que está valorando su incorporación, como es el Valencia.

El Valencia, por su parte, sigue sin entrenador tras la destitución de Carlos Corberán. Por ello, Óscar Sánchez está ejerciendo las labores en el banquillo de manera interina, a la espera de la elección del nuevo técnico. Esto será tarea de Braulio Vázquez, que ha llegado esta semana a la dirección deportiva del club che tras la salida de Ron Gourlay. De esta manera, el ex de Osasuna ha puesto sus ojos en la figura de Joselu Mato.

El Valencia busca un atacante

En el pasado quedan las palabras de Carlos Corberán hablando del Valencia, pero sirven para recordar sus sensaciones de cara a un fichaje en la parcela ofensiva: "De delantero tenemos a Hugo Duro, a Danjuma, y es verdad que Aimar está también en dinámica del primer equipo. También mañana viene convocado, porque es un chico joven que también ilusiona por las capacidades que tiene. El futuro no se sabe. El presente es este".

Además, el extécnico del Valencia, en la previa del partido contra el Sevilla, reconocía que "el presente es que mañana Jaume Durà está convocado con el primer equipo, que Otorbi está convocado con el primer equipo y el otro día ya jugó, con opciones importantes mañana de volver a repartir esa titularidad. Que Panach está con el primer equipo, que Iker Córdoba está con el primer equipo, que Mayol también está con el primer equipo".

La situación del Valencia ante el interés por el fichaje Joselu Mato

Tal y como explicó Carlos Corberán, la situación en el ataque del Valencia es claro. El club cuenta con jugadores como Danjuma, Hugo Duro, Diego López, David Otorbi, Dani Raba, Luis Rioja, Umar Sadiq y Aimar Blazquez para las diferentes zonas de la parte de arriba. Por el momento, el que se ha convertido en un fijo es Danjuma, que ha sido titular en cinco de los seis partidos que ha disputado el conjunto che en LaLiga EA Sports.

Otra de las apuestas seguros ha sido la de Javi Guerra. El mediapunta se suele situar detrás del delantero centro, dónde ha sido titular en todos los partidos del Valencia en este arranque de competición en Primera. Además, viene de firmar su primera asistencia del curso, para el gol de Luis Rioja ante el Alavés en Mendizorroza. No cabe duda en que Joselu Mato podría tener un rol especial en esta plantilla con problemas en LaLiga.

Joselu Mato lleva sin jugar un partido oficial desde el pasado 18 de marzo, en un encuentro entre el Al-Gharafa y el Al Ahli Doha. Por ello, su estreno en el Valencia, u en otro equipo que quiere firma su fichaje, llevaría el tiempo considerado hasta llegar al punto óptimo y entrenar con el resto de sus compañeros. El delantero sigue, en cualquier caso, preparando por cuenta propia, como publica habitualmente en sus redes sociales.

Braulio pone el foco en el fichaje de Joselu Mato

De esta manera, Braulio Vázquez ha puesto sus ojos en el fichaje de Joselu Mato, con el que hubo llamadas, tal y como ha avanzado el meido Tribuna Deportiva. El nuevo director deportivo del Valencia está valorando la incorporación del delantero español, pero antes quieren saber cómo se encuentra físicamente, además de dejar clara la situación con el presupuesto que habría que acordar, como ha explicado el medio citado anteriormente.

Joselu Mato, que fue tentado por el Sevilla, sigue esperando su oportunidad fuera del foco mediático, como un agente libre que espera volver a LaLiga EA Sports. Cabe recordar que el delantero tiene experiencia en España por su paso anteriormente por el Deportivo de A Coruña, Alavés, Espanyol y, por último, Real Madrid, dónde dejó huella por sus goles importantes, como ante el Bayern de Múnich en UEFA Champions League.