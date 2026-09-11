Las opciones de Joselu de volver a la Liga en enero y el interés de un Valencia que no se resigna: "Nunca se sabe"

El ex delantero del Real Madrid prefiere esperar al próximo mercado, aunque es agente libre y podría encontrar equipo antes. En Mestalla, Corberán ha pedido fichar ahora, saliendo a la luz que en verano también preguntaron por el ex internacional español

El mercado de fichajes protagonizado por el Valencia, el tercero bajo las riendas de Ron Gourlay, ha dejado mucho que desear en la capital del Turia. Incluso Carlos Corberán da la impresión de morderse la lengua al valorar el trabajo de la dirección deportiva encabezada por Lisandro Isei. Es cierto que han llegado jugadores con experiencia en LaLiga, como Maffeo y Arnau Martínez, y se ha apostando por la ilusionante cesión de Harvey Elliott. Pero también han llegado otros no tan conocidos como De Haas, Van Oevelen, Sato y Dieng, cuyos rendimientos son una incógnita.

Bajo mínimos tras la lesión de Umar Sadiq

Además, se quedó en el tintero la contratación de otro central y, sobre todo, un delantero, tras confirmarse la lesión de Umar Sadiq justo el día que la ventana de transferencias estival echaba el cierre. El nigeriano salió desde el banquillo en las dos primeras jornadas de LaLiga y venía de macar en su primera titularidad ante el Deportivo de La Coruña. Pero precisamente frente al cuadro gallego sufrió una afectación en la región isquiotibial derecha que le mantendrá de baja entre dos y tres meses. Sin duda, un duro varapalo.

Por ello, casi sin tiempo, en Mestalla intentaron cerrar a última hora el fichaje de un punta. Según Superdeporte, estuvo muy cerca de concretarse la cesión del alemán Marvin Ducksch, de 32 años y con un papel secundario en el Birmingham City, de la Championship inglesa, aunque Ron Gourlay lo negó públicamente. Sea como fuere, dicha opción se cayó a primera hora de la tarde y fue entonces cuando se preguntó por Etta Eyong, si bien el jugador del Levante rechazó la propuesta.

La postura de Carlos Corberán sobre el fichaje de un delantero libre

Compuesto y sin novia, Corberán instó al Valencia a acudir al mercado de delanteros libres. "Debe planteárselo", señaló la última vez que le cuestionó sobre ello. Aunque este viernes, antes de visitar al Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán, ha reculado y se ha mostrado escéptico con respecto a la posibilidad de ver llegar a un nuevo fichaje con el mercado cerrado.

"El futuro no se sabe, el presente es este... Delantero tenemos a Hugo Duro, Danjuma y Aimar en dinámica de primer equipo, que viene convocado. Yo me centro en los jugadores que tengo y sacarles rendimiento. También vienen Jaume Durà y Otorbi con opciones de titularidad. Panach, Córdoba y Mayol también están con dinámica del primer equipo", explicó, enumerando así a los canteranos a los que tendrá que recurrir en caso de urgencia.

El plan de Joselu y el movimiento del Valencia en verano

En enero, no obstante, será otro cantar. Y ahí podría emerger el nombre de Joselu Mato, que se ha quedado sin equipo tras rescindir su contrato con el Al-Gharafa de Qatar y aún podría fichar por cualquier equipo que tenga una ficha disponible al ser agente libre. Aunque no parece la opción más probable, apuntando al respecto el periodista Matteo Moretto que lo normal es que siga entrenando por su cuenta para volver a España en enero, concediendo "muchas posibilidades" a ese regreso deseado por el punta de 36 años en el próximo mercado.

La misma fuente indicó en Radio Marca que han sido muchos los clubes que preguntaron por el ex del Real Madrid, entre ellos, como es sabido, el Alavés, el Getafe (también se informó del Deportivo de La Coruña) y, especialmente, el Sevilla FC, aunque desde Nervión no llegaron a dar el paso tras recibir el ofrecimiento al buscar un perfil diferente, con la juventud como una de las características principales.

Pero según Moretto, hubo dos equipos más que no han salido a la luz y el Valencia también preguntó. Nada de ello cuajó, sin embargo, pero el plan de Joselu sigue siendo el mismo: "En enero algo va a pasar y en España".