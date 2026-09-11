Corberán responde a Rodri por sus palabras sobre el Valencia: "Unas palabras desafortunadas hay que dejarlas como lo que son"

Carlos Corberán no esquivó la polémica con Rodri en la previa del Sevilla - Valencia. El técnico valencianista calificó de "completamente desafortunadas" las palabras del centrocampista del Barcelona sobre su equipo, aunque dio por aceptadas sus disculpas tras su conversación con Gayà

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, no esquivó el asunto en la previa del encuentro ante el Sevilla. El entrenador valencianista se refirió a las imágenes en las que Rodri Hernández fue captado en el banquillo de Mestalla pronunciando comentarios críticos sobre el equipo y calificó sus palabras de "completamente desafortunadas", aunque dio por cerrado el episodio después de las disculpas del centrocampista.

Rodri, durante el partido entre el Valencia y el Barcelona, fue grabado por las cámaras de El Día Después, de Movistar Plus+, realizando comentarios como "qué malos son" o "son muy flojos" sobre el conjunto dirigido por Corberán. Sus palabras generaron polémica y posteriormente el jugador se puso en contacto con José Luis Gayà para disculparse con el capitán y con el resto de la plantilla.

"No nacen desde el respeto"

Corberán fue preguntado en varias ocasiones por el episodio durante su comparecencia previa al partido contra el Sevilla. El entrenador fue claro al valorar las declaraciones del jugador del Barcelona. "Son palabras completamente desafortunadas. Pienso que no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión", afirmó el técnico, que, pese a mostrar su desacuerdo, destacó que Rodri ya había dado un paso para intentar solucionar la situación.

El entrenador explicó que el futbolista habló directamente con Gayà para disculparse y que el Valencia acepta sus explicaciones. "Aceptamos sus disculpas públicas y entendemos que son las pertinentes", señaló. Corberán también recordó que Rodri había recibido el reconocimiento de Mestalla antes de producirse esas imágenes: "Había salido ovacionado antes de Mestalla".

"Una acción puede cambiar un partido"

Más allá de la polémica, el entrenador del Valencia quiso poner el foco en lo ocurrido sobre el terreno de juego. El conjunto valencianista no ofreció su mejor versión ante el Barcelona, aunque Corberán considera que hubo determinadas acciones que pudieron cambiar por completo el encuentro. "No hicimos un gran partido, pero una acción de penalti y posible expulsión de Rodri a Danjuma te puede cambiar un partido y de repente los que te parecen tan malos no te lo pueden parecer tanto", explicó.

El técnico valencianista rechazó, además, que las palabras del centrocampista puedan servir como combustible para su equipo de cara a los próximos encuentros. Para Corberán, la motivación debe proceder de otros lugares. "No estuvimos a la altura del nivel que la plantilla tiene; no voy a buscar motivación en unas palabras que no comparto", aseguró. Por eso, quiso separar el episodio del compromiso que el Valencia debe mostrar sobre el campo. "El pundonor tiene que ver con el escudo, con nuestra gente; hay que sacar rabia y ganas", añadió. Y dejó claro cómo entiende que debe cerrarse la polémica: "Unas palabras desafortunadas hay que dejarlas como lo que son".