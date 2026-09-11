Sevilla - Valencia: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Sevilla recibe este viernes en Nervión a un Valencia colista en busca de su tercera victoria de la temporada tras rascar un punto con diez ante el Espanyol

El Sevilla afronta este viernes su tercer partido en casa de la temporada con la visita de un Valencia en crisis con el objetivo de sumar su tercera victoria de la campaña y continuar con las sensaciones positivas evidenciadas en los primeros compases del curso.

De ese modo, los de Luis García Plaza suman hasta ahora siete puntos de doce posibles, merced a las victorias contra Rayo y Athletic y el empate contra el Espanyol, y ahora mismo ocupa la sexta plaza.

En este sentido, el cuadro sevillista enfila este choque con la moral alta después de haber conseguido un meritorio punto en Cornellá, que pudieron ser tres, porque, a pesar de jugar con uno menos durante muchos minutos por la controvertida expulsión de Sangante, apoyada por el CTA, se puso por delante en el marcador con el primer gol de Lucas Stassin. En el epílogo, un fallo en la marca impidió que el Sevilla se llevara tres puntos épicos.

El Sevilla recibe a un Valencia colista y con Corberán en el abismo

Enfrente tendrá este viernes a un Valencia hundido en la tabla como colista y con su técnico, Carlos Corberán, en la picota. Y es que los Che ocupan el último puesto en la tabla con un solo punto en su haber, sumado en la primera jornada contra el Celta, y encadenan tres derrotas consecutivas.

No en vano, el pasado fin de semana sufrió una humillación a manos del Barça, que le endosó un 0-5 que hizo estallar Mestalla. Una derrota en Sevilla podría acabar de dinamitar la credibilidad de Corberán y precipitar su destitución.

Sevilla-Valencia: ¿A qué hora arranca el partido?

El duelo entre Sevilla y Valencia, se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán este viernes 11 de septiembre de 2026, a partir de las 21:00 horas, por lo que es el encuentro ue que abre la jornada 5 del campeonato ligiuero. Se trata del tercer duelo en casa de los nervionenses tras recibir a Rayo y Atlético.

Sevilla-Valencia: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido del campeonato ligiuero que enfrenta a nervionenses con valencianistas, se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN y Movistar +, con la opción habitual de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Sevilla-Rayo Valencia: ¿Cómo seguir online este duelo?

La televisión no es la única forma de no perderse nade de este interesante partido, ya que ESTADIO Deportivo ofrece la opción de seguir este encuentro en su pormenorizado minuto a minuto a través de www.estadiodeportivo.La cobertura de ED proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las puntuaciones de los futbolistas sevillistas.