La Real Sociedad de Matarazzo cambia las reglas

El entrenador txuri-urdin ha usado a todos los futbolistas del primer equipo disponibles a estas alturas de temporada, algo que sólo ha hecho también el Racing de Santander

La Real Sociedad no ha comenzado mal la temporada, con dos triunfos y un empate en sus primeros cinco partidos. Más allá de los resultados, lo que Pellegrino Matarazzo todavía no tiene es un equipo definido del todo. Tanto es así que el técnico estadounidense ha utilizado a todos los futbolistas que tiene disponibles (24) en tan solo cinco jornadas. Con este dato, la Real es, junto al Racing de Santander, el club que más futbolistas ha usado en lo que llevamos de temporada.

Hasta el día de hoy, Álvaro Odriozola y Pablo Marín son los dos únicos futbolistas del primer equipo que no han tenido minutos, puesto que ambos se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. Son 22 los jugadores del primer plantel que ha usado Matarazzo, más dos canteranos: Álex Marchal y Luken Beitia. Además, hay varios futbolistas del Sanse que han ido convocados varios encuentros pero que todavía no han tenido minutos: Gorka Carrera y Alex Lebarbier, que han estado en el banquillo en dos partidos, y Mikel Goti e Ibai Aguirre, que estuvieron en una convocatoria. Eso sí, hay que tener en cuenta que la Real lleva un partido más que la mayoría de clubes de Primera, ya que jugó ante el Celta un partido adelantado por coincidir la fecha con la primera jornada de la Europa League.

Mamadou Sarr, Jon Pacheco, Héctor Fort y Unai Marrero jugaron sus primeros minutos del curso en el último partido de liga ante el Elche, siendo importantes para sumar los tres puntos. Mientras que Marrero salvó los muebles bajo palos, el resto de jugadores cumplieron con la función requerida por el técnico y aportaron lo necesario para conseguir la victoria.

Sin lugar a dudas, lo más llamativo es que a estas alturas de campeonato ya hayan tenido minutos los dos porteros. Aunque Matarazzo ya lo había advertido, no deja de sorprender que no haya un primer portero y un número dos, teniendo ambos guardametas, al menos sobre el papel, las mismas opciones de ser titular cada encuentro. Hasta ahora, Remiro jugó los cuatro primeros y Marrero el quinto. Matarazzo decidirá en la previa de cada choque quién ocupará la portería donostiarra.

El puesto que sí que parece tener dueño son los laterales. Aramburu y Sergio Gómez han sido los dos únicos futbolistas titulares en los cinco encuentros disputados hasta la fecha. De hecho, el catalán es el jugador más usado por el entrenador norteamericano, habiendo participado en 432 minutos de un total de 450. Quien también ha tenido minutos en los cinco partidos de liga que llevamos es Luka Sucic, que ha visto puerta en dos ocasiones durante los 374 minutos que ha estado sobre el césped.

Aunque Matarazzo está llevando esta rotación al extremo, la verdad es que el curso pasado la Real Sociedad fue el equipo de LaLiga EA Sports que más futbolistas utilizó en todo el campeonato, con un total de 36 jugadores, los mismos que usó Simeone en el Atlético de Madrid. De esos 36, 31 fueron de Matarazzo, mientras que los otros cinco los sacó Sergio Francisco.