Matarazzo explica su sorprendente decisión con Remiro en la Real Sociedad

El técnico de la Real Sociedad justificó, en rueda de prensa, la suplencia del internacional con la selección española en el encuentro contra el Elche: "Es importante mantener a Unai Marrero con ritmo, que juegue"

La Real Sociedad consiguió su segunda victoria de la temporada ante el Elche. Los de Pellegrino Matarazzo, pese a la expulsión de Jon Martín, se impusieron en el Martínez Valero gracias al tanto de Luka Sucic en los últimos compases. El técnico estadounidense explicó, en rueda de prensa, la llamativa ausencia de Álex Remiro en el once titular, que es un fijo en portería, ante la elección con Unai Marrero en el duelo de LaLiga.

Pellegrino Matarazzo: "Sobrecargar el centro del campo formaba parte de nuestro plan"

De esta manera, Pellegrino Matarazzo ofreció una valoración de la victoria ante el Elche: "Los chicos entendieron el partido, entendieron los espacios que queríamos atacar. Con Job Ochieng y Gonçalo Guedes arriba, dos jugadores con mucha velocidad y profundidad. Sobrecargar el centro del campo formaba parte de nuestro plan y funcionó bien en la primera parte. Creo que tuvimos el partido bajo control hasta la tarjeta roja".

El técnico de la Real Sociedad explica que "dimos demasiado espacio al rival. También tuvimos dificultades para defender sus centros dentro del área. Eso nos costó dos goles, pero después eso dice mucho del carácter de este equipo. La conducción de Luka Sučić con el balón y el esprint de Carlos Soler atacando la profundidad demuestran que realmente queríamos ganar este partido hoy. Estoy contento de que lo hayamos conseguido".

Pellegrino Matarazzo avisa sobre el debut de Héctor Fort: "Hay cosas que podemos revisar para mejorar"

Por otro lado, Pellegrino Matarazzo valoró el estreno de Héctor Fort con la Real Sociedad: "Jugó 15 minutos. Creo que fue bueno para él entrar y sentir el campo, sentir al equipo. No es fácil cuando estás defendiendo con un hombre menos. Es mucho trabajo, muchas basculaciones. Seguramente hay cosas que podemos revisar defensivamente para ayudarle a mejorar".

El entrenador de la Real Sociedad comentó, sobre Héctor Fort, que "no tuvo suficientes acciones en las que pudiera aprovechar sus puntos fuertes. Lo que puede hacer, es muy bueno con el balón. Puede ir por dentro, puede atacar la profundidad. Es rápido y físico. Pero creo que fue un primer paso muy bueno para él".

Pellegrino Matarazzo: "Cada punto es increíblemente importante"

Pellegrino Matarazzo quiso darle importancia a los tres puntos conseguidos ante el Elche: "También los jugadores que son nuevos y que ahora están en el campo con nosotros lo sienten, así que seguramente es muy importante. También es importante ganar. En términos generales, necesitamos puntos. Cada punto es increíblemente importante".

El estadounidense se fue satisfecho del Martínez Valero por la victoria conseguida por su equipo en el quinto partido que disputan en esta Liga EA Sports: "Si miras la clasificación al final de la temporada, hay una diferencia muy pequeña entre los equipos que están separados por uno o dos puestos. Hoy queríamos jugar para ganar y lo hicimos".

Matarazzo y su apuesta por Unai Marrero en lugar de Matarazzo: "Queríamos progresar rápido"

Por último, Matarazzo fue preguntado por la decisión de dejar a Remiro fuera del once titular: "Es importante mantener a Unai Marrero con ritmo, que juegue. También era un partido en el que no queríamos elaborar demasiado en nuestro propio campo. Queríamos progresar rápido hacia campo contrario, con profundidad, con balones más largos, para evitar su presión hombre a hombre. Unai Marrero encajaba bien para este partido".

Sobre el partido de Mamadou Sarr, fichaje de la Real Sociedad, explicó Matarazzo que "seguramente tuvo algunos momentos en los que se podía ver que necesitaba algo de tiempo para adaptarse al partido. No había jugado desde hacía bastante tiempo, pero creo que lo hizo muy bien. En el descanso estaba cansado. Le dije: "tienes diez minutos más". Gonçalo Guedes, también se podía ver, estaba muy cansado".

El técnico de la Real Sociedad, tras el partido contra el Elche, concluyó afirmando lo siguiente: "Mamadou Sarr todavía tenía algunos minutos más dentro. En el descanso me dijo que en algún momento tendría que salir. Pero estoy contento con su partido. Fuerte físicamente, buenas acciones defensivas, tranquilo con el balón. A pesar de algunos pequeños errores que cometió, creo que hizo un partido muy sólido."