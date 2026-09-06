Matarazzo confirma el plan con Oyarzabal: "Estamos controlando su carga"

El técnico de la Real Sociedad, en la previa del partido contra el Elche, comentó el estado físico del jugador de la selección española: "Cinco días para recuperar es tiempo suficiente". Además, sobre el campeón del mundo afirmó que "es un futbolista que conoce muy bien su cuerpo"

La Real Sociedad visita mañana lunes al Elche en el Martínez Valero. Los de Pellegrino Matarazzo afrontan su tercera visita a domicilio, dónde esperan firmar un resultado diferente que al de las dos anteriores, con derrotas ante el Real Betis y Real Madrid. En este sentido, el técnico estadounidense compareció en rueda de prensa para analizar sus sensaciones previas al choque, además del estado de Mikel Oyarzabal.

Pellegrino Matarazzo: "Estoy satisfecho con lo que extraemos de cada partido"

De esta manera, Pellegrino Matarazzo apuntó que está "contento con la evolución. Estoy satisfecho con lo que extraemos de cada partido. Todos percibimos que hemos evolucionado defensivamente. No concedemos muchas ocasiones. Es verdad que contra el Real Madrid encajamos cuatro goles, pero si quitas ese encuentro, hemos encajado dos goles en tres partidos".

El técnico de la Real Sociedad ha comentado que "estamos defendiendo de una forma muy diferente y ahora buscamos implementar también nuestro juego ofensivo, que siempre ha sido una de nuestras fortalezas. Con las rotaciones, los entrenamientos y las conversaciones, siento que vamos ganando cada vez a más jugadores. Así que estoy muy contento".

Pellegrino Matarazzo: "La falta de precisión en el último partido fue evidente"

Sobre si el foco está puesto en la parcela ofensiva, Matarazzó explicó que "hemos trabajado muy bien en las últimas semanas y meses, y queremos mantener ese estilo y nuestra forma de defender. Para mí, la falta de precisión en el último partido fue evidente, incluso en los últimos encuentros. Cuando el espacio es reducido y no juegas rápido, es difícil superar un bloque bajo como el que planteó el Celta en el último partido".

El entrenador de la Real Sociedad confesó lo que le falta al equipo para encontrar el equilibrio entre defensa y ataque: "El día posterior al partido pudimos trabajar con los jugadores que no compitieron en algunos principios tácticos, y hoy hemos hablado del rival, incorporado el plan de partido ofensivo y defensivo, y lo hemos tratado en sesiones de vídeo para que los jugadores tengan claro cuál es nuestro foco".

Pellegrino Matarazzo: "El plan está claro, es simple"

Pellegrino Matarazzo analizó al rival de mañana, el Elche: "No hay ningún rival en LaLiga al que puedas subestimar, da igual los puntos que tenga o los jugadores que se hayan ido o llegado. No se puede infravalorar a nadie, y menos jugando fuera de casa contra un equipo que tiene un estilo claro, muy ofensivo, con mucha movilidad y rotaciones. Mantienen muchos patrones del año pasado".

Además, el técnico de la Real Sociedad fue tajante en torno al plan para visitar al Elche: "Hay opciones en esa presión cuando recuperas en transición, pero debemos estar muy concentrados. El plan está claro, es simple, pero debemos llenarlo de intensidad y ambición. Eso es muy importante. A cualquier equipo de LaLiga hay que ir a jugar al máximo".

Pellegrino Matarazzo: "Oyarzabal se siente bien y está listo para jugar mañana"

Pellegrino Matarazzo habló del estado de Oyarzabal, que jugó el choque entero ante el Celta: "Es verdad que estaba cansado después del partido porque fue la primera vez que jugó prácticamente los 90 minutos completos. Está jugando mucho, pero estamos controlando su carga de trabajo. Creo que el mayor riesgo que asumimos estuvo entre el Real Madrid y el Espanyol, no entre el Espanyol y el Celta".

El estadounidense deja claro que "ahí no hubo riesgo: cinco días para recuperar es tiempo suficiente para estar completamente recuperado. Y ahora ocurre lo mismo: tenemos cuatro días de descanso desde el Celta hasta el partido de mañana, y el cuerpo necesita 72 horas para recuperarse del todo, así que tenemos más que eso. Controlamos todos los números: los de Mikel y los de todos los jugadores".

Por último, Pellegrino Matarazzo, que fue rotundo tras el partido contra el Celta, confirmó la disponibilidad de Oyarzabal: "Hemos tenido muy pocas lesiones en esta pretemporada y en lo que va de curso. Además, Mikel es un futbolista que conoce muy bien su cuerpo, estamos en constante comunicación, se siente bien y está listo para jugar mañana".