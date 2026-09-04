Pellegrino Matarazzo, rotundo con la acción sobre Guedes: "Me pareció penalti"

El entrenador de la Real Sociedad fue muy claro cuando le preguntaron por la jugada que reclamó Anoeta en la segunda parte, indicando el lanzamiento desde los once metros: "Algunas veces las decisiones están a tu favor y otras veces están en tu contra, pero para mí fue penalti"

La Real Sociedad no pudo superar el empate contra el Celta de Vigo. El conjunto de Pellegrino Matarazo no dejó de intentarlo con llegadas de distintas maneras al área de Radu, que fue el mejor del partido con paradas salvadoras. Además, Los locales penalizaron la falta de acierto en los últimos metros, llegando a alcanzar los 16 remates totales. El técnico estadounidense compareció en rueda de prensa para explicar sus sensaciones.

Pellegrino Matarazzo: "Conseguimos el punto gracias a nuestro trabajo defensivo"

Matarazzó valoró el empate: "No permitimos muchas ocasiones, que es algo muy positivo. Al mismo tiempo, nos faltaron precisión y velocidad para crear más ocasiones y ocasiones más claras. Estuvimos un poco apagados hoy ofensivamente, pero conseguimos el punto gracias a nuestro trabajo defensivo, aunque todavía, tanto en la primera como en la segunda parte, hay muchas cosas que mejorar."

Por otro lado, el técnico de la Real Sociedad alabó el partido de Aramburu: "Ganó muchos duelos y también llegó a muchas situaciones. Pero tuve una sensación similar, aunque no hay excusas. Esto es fútbol, tenemos partidos entre semana y necesitamos gestionar mejor el partido y ser más eficientes. Hubo mucho ida y vuelta, Ellos tuvieron uno o dos contraataques de más. Así que tuvimos que recorrer distancias largas".

Pellegrino Matarazzo: "Hoy habría preferido ganar el partido 4-3"

Pellegrino Matarazzo apuntó las claves del empate: "Mi foco en las últimas semanas ha estado en las acciones a balón parado, en la estructura defensiva. Siempre incluimos nuestro plan ofensivo de partido y nuestros principios para hacer progresar el juego hacia adelante, pero ha sido un foco menor que el trabajo defensivo. Siempre se trata de encontrar el equilibrio. Voy a ser sincero, hoy habría preferido ganar el partido 4-3".

El técnido de la Real Sociedad explicó que necesitan "entender dónde están las fortalezas de este equipo en el juego ofensivo. Por eso ganamos muchos partidos el invierno pasado y la primavera pasada. Porque entendimos dónde estaban nuestras fortalezas. Al mejorar nuestro juego defensivo, no podemos perder la manera en la que ganamos. Nuestra manera de ganar es creando muchas ocasiones".

#[imagen;[id:/imagenes/6412a8ba-6110-4551-8dbb-3ac209f93c82_{dimensiones}.jpeg]]

Pellegrino Matarazzo no tiene dudas con la acción de Guedes: "Me pareció penalti"

Pellegrino Matarazzo fue preguntado por el posible penalti a Gonçalo Guedes en la segunda parte: "Sí, me pareció penalti. Me pareció penalti, pero no quiero quejarme. Algunas veces las decisiones están a tu favor y otras veces están en tu contra, pero para mí fue penalti".

El entrenador de la Real Sociedad le dio importancia a no encajar gol: "Sé la importancia de defender, pero también la importancia de ser capaces de marcar goles en cualquier momento del partido. Así que se trata del equilibrio. Estoy contento de que hoy no hayamos encajado ningún gol y debemos continuar de esa manera. Si hoy hubiésemos ganado el partido 1-0, habría estado más contento que con un 0-0".

Pellegrino Matarazzo: "Nuestra estructura en la primera parte no fue lo suficientemente limpia"

Pellegrino Matarazzo, tras el empate ante el Celta, comentó la presión del rival y el problema con Carreira: "Éramos conscientes de eso, de lo que venía, y nuestra estructura en la primera parte no fue lo suficientemente limpia. Teníamos muchas veces a Mikel en la posición del seis. Sabíamos que, si ellos construían con un 3-1, Mikel iba con su seis y teníamos a nuestros dos pivotes controlando a sus dos interiores".

Por ello, el técnico de la Real Sociedad explica que "primero no funcionó desde la estructura y después tampoco lo hicimos lo suficientemente bien. No es fácil contra el Celta tener siempre éxito con la presión alta. Saben cómo sacarte de posición, saben cómo jugar en profundidad con movimientos contrarios. Creo que los chicos lo hicieron bien en la primera parte, suficientemente bien, pero todavía podemos mejorar en eso".

Por último, Matarazzo valoró la fortaleza del equipo ante los de Giráldez, que habló en rueda de prensa: "Necesitamos entender dónde están las fortalezas de este equipo. Es un equipo muy ofensivo, con mucha calidad ofensiva. Eso es todo lo que estoy diciendo. No podemos perder nuestra fortaleza porque estemos demasiado centrados en la otra parte, en la que seguramente necesitamos mejorar, paso a paso, pero sin perder nuestra mayor fortaleza. Eso es todo lo que estoy diciendo".