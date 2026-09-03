Real Sociedad 0-0 Celta de Vigo: Sin goles en Anoeta para firmar un empate agridulce

Los de Pellegrino Matarazzo y los de Claudio Giráldez firmaron las tablas en el encuentro de Anoeta. Radu fue el mejor de los visitantes con paradas salvadoras y Take Kubo tuvo la más clara del choque, en una acción a puerta vacía

La Real Sociedad recibió al Celta de Vigo en Anoeta. El conjunto de Pellegrino Materazzo midió sus fuerzas con el de Claudio Giráldez, que necesitaba el triunfo tras tres tropiezos consecutivos en LaLiga EA Sports. En este sentido, ambos técnicos introducieron novedades interesantes en sus respectivas alineaciones, como la suplencia de Gonçalo Guedes y Carlos Soler en el cuadro local o la de Iago Aspas, en el equipo visitante.

De esta manera, la Real Sociedad salió con el siguiente once titular: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Herrera, Turrientes, Take, Barrenetxea; Oyarzabal, Óskarsson. Claudio Giráldez, por su parte, empezó con estos futbolistas: Radu; Álvaro Nuñez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba, Javi Rueda; Antañón, Ferran Jutglà, Williot Swedberg.

Radu evita el gol de la Real Sociedad

La Real Sociedad empezó siendo mejor en el partido, con más protagonismo en el área del Celta de Vigo. De hecho, los de Pellegrino Matarazzo acabaron el primer tiempo firmando ocho remates totales, de los cuáles cinco fueron entre los tres palos. Pese a ello, el cuadro local se topó con un gran Radu, que fue el mejor hasta ese momento por sus diferentes actuaciones, deteniendo disparos a Turrientes y Yangel Herrera, entre otros.

El Celta de Vigo, por su parte, apenas tuvo incidencia en el área de Remiro, aunque intentaron llegar gracias a Jutglà, el más adelantado en el conjunto de Claudio Giráldez. No obstante, el equipo gallego solo registró tres lanzamientos totales en la primera parte y ninguno de ellos fue a portería, por lo que fue algo a cambiar de cara al segundo tiempo. Además, era la Real Sociedad la que dominaba en la posesión de balón, con el 62%.

Take Kubo desperdicia el gol en Anoeta

Radu fue el absoluto protagonista de la primera parte en Anoeta. Sus cinco paradas fueron determinantes para dejar la igualdad en el mercador tras el descanso, con una Real Sociedad que seguía apretando con llegadas, tanto por banda izquierda, con Sergio Gómez, como por la derecha, con Aramburu. El meta de Rumanía se mostraba firme ante cualquier acercamiento en sus áreas, además de muy seguro con sus estiradas.

Además, Take Kubo tuvo la mejor ocasión de la primera parte para adelantar a la Real Sociedad. El extremo recoge un rechace, tras una parada de Radu, y, tras tener toda la portería a placer, manda el balón arriba, perdiendo la oportunidad de estrenar el marcador. Por ello, el partido en Anoeta se fue con empate, pese a todas las ocasiones que tuvieron lugar, con todo por decidir en el segundo tiempo del choque de LaLiga.

Celta de Vigo y Real Sociedad firman las tablas en el marcador

Por otro lado, Pellegrino Matarazzo no tardó en mover el banquillo en la segunda parte, dando entrada en el minuto 60 a Gorrotxategi y Sucic y saliendo, en este caso, Yangel Herrera y Take Kubo. Pocos compases después, fue Claudio Giráldez el que agitó el partido con la presencia de Pablo Durán e Iago Aspas en el terreno de juego de Anoeta, que recibió al delantero de Moaña con una sonora pitada.

Una de las novedades de la segunda parte fue el debut de Couhaib Driouech, que tuvo algo más de 20 minutos para estrenarse con la camiseta del Celta de Vigo. Tras ello, el conjunto de Claudio Giráldez, satisfecho por el mercado, se vino arriba ligeramente, teniendo llegadas sobre el área de Remiro, pero sin crear peligro para abrir el marcador. A la Real Sociedad le costaba salir de su campo en diferentes tramos de la segunda parte.

Anoeta pidió penalti poco antes de llegar al minuto 80 por una acción sobre Guedes, pero García Verdura, y el VAR, no señaló nada. La tensión se apoderaba en el tramo final, con un equipo como el de Matarazzo, que advirtió a Kubo en la previa, lanzado en busca del gol que le diera la victoria. Finalmente, el encuentro acabó en un empate que deja un sabor agridulce en ambos equipos, que no han podido lograr los tres puntos.

- Ficha técnica

0 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera (Gorrotxategi, m.61), Turrientes (Soler, m.88), Oyarzabal; Barrene (Marchal, m.71), Óskarsson (Guedes, m.71) y Take Kubo (Sučić, m.61).

0 - Celta de Vigo: Radu; Marcos Alonso, Yoel Lago, Álvaro Núñez (Javi Galán, m.84); Carreira, Moriba, Miguel Román, Javi Rueda (Javi Rodríguez, m.84); Swedberg (Pablo Durán, m.63), Jutglà (Driouech, m.69) y Antañon (Iago Aspas, m.63).

Árbitro: García Verdura (Comité Catalán). Amonestó a Yangel Herrera (22) y Sučić (81) por parte de la Real Sociedad, y a Yoel Lago (52), Marcos Alonso (58) y Driouech (79) por parte del Celta de Vigo.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 30.364 espectadores.