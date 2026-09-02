Claudio Giráldez, satisfecho tras el cierre del mercado: "Tenemos una plantilla equilibrada y competitiva"

El entrenador del Celta de Vigo, que llega con urgencias al duelo frente a la Real Sociedad, apunta las claves del mercado de fichajes: "Nos ha faltado ese mediocentro pasador, aunque retener a tanta gente tiene mucho valor"

El Celta de Vigo encara el duelo ante la Real Sociedad con urgencias tras tres tropiezos consecutivos en LaLiga EA Sports. El conjunto de Claudio Giráldez empató en su visita al Valencia y perdió frente a Osasuna y Athletic Club. El técnico del conjunto gallego no ha dudado en alabar a los de Pellegrino Matarazzo: "Es un equipazo con un buen entrenador", que, por su parte, vienen de conseguir los tres puntos ante el Espanyol.

Claudio Giráldez, sobre el mercado de fichajes: "Nos ha faltado ese mediocentro pasador"

Giráldez ha reconocido que está "contento, satisfecho. Sabíais que mi prioridad era incorporar un central derecho de rendimiento inmediato y creo que Cáceres se ajusta perfectamente a esas características. Hemos sido capaces de retener a mucha gente que era un caramelo en el mercado. Tenemos una plantilla equilibrada y competitiva. De todo lo que he hablado durante el mercado nos ha faltado ese mediocentro pasador".

El técnico ha explicado el fichaje de Sebastian Cáceres: "Llevábamos tiempo siguiéndolo. Nos va a dar un nivel de agresividad y de duelo que nos viene bien ahí atrás. Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de atrás, incluso de lateral en un momento determinado Tiene muchos partidos de responsabilidad encima. Viene de un equipo muy potente en América. En el Mundial también ha estado muy bien. Es un jugador al alza".

Claudio Giráldez explica la situación de Burcio y Antañón

Giráldez comentó la situación de los canteranos Burcio y Antañón: "Lo hemos hablado hoy con ellos. Tienen que ser jugadores en nuestra dinámica, con prioridad del primer equipo. Los tres estamos de acuerdo en la situación. Para mí Burcio es un jugador 6 que puede jugar de 8 y Antañón es un 8 que puede jugar de 10. Ninguno de los dos son el perfil de pasador. Son más conductores, de llegada de segunda línea".

Por otra parte, Claudio Giráldez confirmó la baja de Aleix Febas y espera poder recuperar al jugador para la visita al Getafe del próximo lunes: "Llevó un golpe con Unai Simón en una situación en el área y tiene molestas en la respiración. Esperemos que pueda estar para el partido de Getafe. Estos dos días no pudo ni salir al campo. No es nada preocupante. Borja también va a estar dentro de poco con nosotros".

Claudio Giráldez: "Le doy mucho valor a que hayamos sido capaces de retener a los jugadores"

Claudio Giráldez habló de las diferencias con la plantilla del curso anterior: "Me gusta la plantilla que tengo este año. Me gustaba la que tenía el año pasado, me gustaba la del año anterior. Ojalá podamos hacer un año igual de completo que el que hicimos el año pasado. En algunas cosas somos mejores y en otras, peores, como todos los años, porque las plantillas se modifican. Estoy contento con los movimientos que hemos hecho".

El técnico afirmó que le da "mucho valor a que hayamos sido capaces de retener a los jugadores. Es un esfuerzo importante por parte del club a nivel económico. Es el primer verano que pasa desde que yo estoy aquí. La gente que llegue, algunos se adaptarán más rápido y otros más lento. Tenemos jugadores que nos van a aportar cosas que no teníamos o que nos van a suplir cosas que habíamos perdido en este mercado".

Claudio Giráldez, sobre Ilaix Moriba: "Creo que a veces no todo sale a luz"

Giráldez valoró el momento de Ilaix Moriba: "El mercado no ayuda, hay situaciones personales...Creo que a veces no todo sale a la luz, no todas las situaciones salen a la luz, y no implica que haya cosas negativas detrás ni que haya que malpensar. Tienen momentos mejores y peores, en los que estás más centrado o menos, en los que te encuentras más ubicado o menos, en los que tu cabeza está más en un sitio o menos".

Sobre ello, el entrenador del Celta comentó que Ilaix "es un jugador que nos ha dado mucho rendimiento, que lo va a volver a dar, y no hay mucho más que eso. Como todas las personas, hay veces que estamos más acertados o menos, que estamos más centrados o menos. Si está aquí es porque él quiere estar, porque queremos que esté y va a ser un jugador importantísimo, como lo ha sido estos dos últimos años".

Claudio Giráldez y la Real Sociedad: "Siempre es complicado jugar en Anoeta"

Claudio Girádez valoró el choque ante la Real Sociedad de Matarazzo, que habló en la rueda de prensa previa: "Es un equipazo con un buen entrenador que le ha dado un giro de tuerca a un trabajo muy bien hecho por Imanol, Sergio y el club en general. Sabemos que siempre es complicado jugar en Anoeta. Nuestro objetivo ahora es construir un equipo más sólido de lo que vimos en el último partido".

El técnico, que acabó enfadado ante el Athletic, apuntó que tienen que "ser capaces de salir de su primera presión, de manejar. Cuando tenemos espacio, correr y finalizar, intimidar. Creo que la clave es que podamos tener la inteligencia de ajustarnos bien en su ataque con la última línea. Desde el minuto uno tenemos que ser inteligentes para ajustar eso y poder construir el partido desde la solidez defensiva".