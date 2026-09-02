Matarazzo advierte a Take Kubo y explica la salida de Mikel Goti: "Nunca echo a ningún jugador"

El técnico de la Real Sociedad ha hecho, en la previa del partido contra el Celta de Vigo, balance del mercado de fichajes: "Estoy feliz con la plantilla", así como la llegada de Héctor Fort: "Nos aporta más opciones", y las sensaciones con el choque ante los de Claudio Giráldez: "Debemos estar listos"

La Real Sociedad se mide mañana al Celta de Vigo en Anoeta. Por ello, el técnico estadounidense ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones antes de verse las caras con los de Claudio Giráldez. Además, el entrenador del club vasco ha hecho balance del mercado de fichajes, afirmando que está "contento" y "muy satisfecho con el equipo", tras el cierre ayer martes.

Matarazzo, sobre el cierre del mercado de fichajes: "Estoy feliz con la plantilla"

De esta manera, Matarazzo ha hecho balance del mercado: "Estoy contento. Sobre todo de que la ventana de traspasos haya terminado para poder centrarnos solo en el equipo. Estoy muy satisfecho con el equipo. Tenemos buenas incorporaciones como Mamadou y Héctor, y las aportaciones de los jugadores del Sanse que están subiendo y teniendo un buen papel. Así que sí, estoy feliz con la plantilla y con la visión de futuro".

Sobre si la plantilla es mejor que la de la temporada pasada, Pellegrino Matarazzo apuntó que "puede ser. Creo que tenemos el potencial para ser un mejor equipo. No es tan importante dónde estamos ahora, sino dónde estaremos el 26 o el 30 de mayo; dónde estemos y qué hayamos conseguido. Por eso el proceso y el desarrollo son muy importantes".

Matarazzo analiza el fichaje de Héctor Fort: "Nos aporta más opciones"

Matarazzo explicó sus sensaciones con el fichaje de Héctor Fort: "Si jugamos con una línea de cuatro, nos ofrece diferentes variantes de posicionamiento con el balón, pudiendo ir por dentro. Eso nos permite conectar mejor con Take, a quien le gusta jugar por fuera. También nos da la opción de jugar con una línea de tres atrás, ya que tiene un buen perfil para actuar como carrilero. Nos aporta más opciones".

El técnico de la Real Sociedad, que fue expulsado en el duelo frente al Espanyol, confirmó su presencia mañana jueves an Anoeta: "Estaré en el estadio. Estaré en un palco, en la zona donde se sientan nuestros analistas. Posiblemente me podréis ver y nos saludemos mañana. No estoy contento con la tarjeta roja y espero que sea la última vez que tenga que ver un partido desde la grada".

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Matarazzo: "La salida de Mikel Goti es un buen paso para su futuro"

Matarazzo valoró la salida de Mikel Goti, cedido al Real Oviedo: "Es un jugador con mucho talento, pero con capacidad para jugar principalmente en una posición. Le dije que, si quería tener un papel más importante, necesitaba dar un paso más, mostrar más ambición y rendimiento en los entrenamientos. Como he dicho, es un jugador con mucho talento, pero con muy pocas posibilidades de tener minutos en el campo".

Además, el entrenador de la Real Sociedad añadió que "hay mucha competencia en su posición y para él era fundamental jugar. Si se hubiese quedado, habría sido parte del equipo como los demás, se le habría tratado con justicia porque nunca echo a ningún jugador, pero creo que esto es un buen paso para su futuro. Le deseo mucho éxito y que aproveche al máximo esta situación".

Matarazzo, sobre el partido contra el Celta: "Tenemos una idea y debemos estar listos"

Matarazzo explicó si Gonçalo Guedes podría ser titular ante el Celta, tras dos suplencias consecutivas: "Es posible. También es posible que sume más minutos, seguro. Me gusta lo que veo; está muy activo en los entrenamientos y muestra un rendimiento superior al de sus primeros días. Se le ve más fuerte y en mejor forma, así que espero ver más de Gonzalo".

El técnico, que celebró la victoria del sábado, valoró lo que espera del partido contra el Celta de Vigo: "Su segunda mitad del otro día fue mucho mejor que la primera; se vio más al Celta que conocemos del pasado, con mucho movimiento. Les gusta atraerte para sacarte de sitio y luego jugar en profundidad con sus desmarques. Será muy importante estar preparados para ambas estructuras. Tenemos una idea y debemos estar listos."

Por úlltimo, Matarazzo habló de Kubo, que fue titular ante el Real Madrid: "Hablo a menudo con Take. Hoy ha estado muy bien en el entrenamiento. Tiene un perfil muy especial y conocemos la calidad que posee, por lo que va a jugar un papel muy importante para nosotros esta temporada. Quizá no ha mostrado todo lo que puede hacer en los últimos partidos, pero estoy seguro de que llegará a su mejor nivel".