Matarazzo celebra la victoria de la Real Sociedad y lanza un aviso: "Todavía no estamos ahí"

El técnico estadounidense destaca la ambición del equipo tras ganar al RCD Espanyol, elogia a Oyarzabal y Marchal y evita pronunciarse sobre las necesidades del mercado

La Real Sociedad estrenó su casillero de victorias esta temporada ante el Espanyol (2-1), pero Pellegrino Matarazzo no quiso confundir el resultado con que el equipo ya esté donde pretende. El técnico estadounidense terminó satisfecho por la energía y la ambición de sus futbolistas, aunque fue insistente con una idea.

“Todavía no estamos ahí”, repitió en varias ocasiones durante su comparecencia. La Real ganó en Anoeta, conectó con su afición y encontró el impulso que necesitaba, pero Matarazzo considera que todavía hay mucho margen para mejorar.

Matarazzo encuentra la victoria que necesitaba la Real Sociedad

Para Matarazzo, el triunfo tiene un valor especial porque supone la primera victoria de la nueva temporada y, además, llegó en el primer partido de la Real Sociedad en Anoeta. El entrenador quiso separar el nuevo curso de las estadísticas heredadas del anterior.

“Para mí es la primera victoria. Pero, para mí, son más bien dos partidos sin ganar, porque no cuento la temporada pasada”, explicó. El estadounidense entendió que ganar en casa era importante para establecer desde el principio una conexión con la grada.

“Era muy importante ganar y lo sabíamos antes del partido. También era importante hacerlo en casa, en el primer partido como locales”, afirmó.

La victoria, sin embargo, no borró los defectos. Matarazzo reconoció que su equipo cometió demasiados errores, aunque valoró especialmente “mucha energía, voluntad de ganar y ambición”. Para el técnico, ese compromiso terminó inclinando la balanza.

Oyarzabal vuelve a ser el líder que necesita la Real Sociedad

Si hubo un futbolista que salió especialmente reforzado del encuentro fue Mikel Oyarzabal. El capitán participó directamente en el segundo gol y volvió a ejercer como referencia ofensiva y emocional de la Real.

Matarazzo no escatimó elogios: “Ese es Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal es un jugador que tiene la capacidad de decidir partidos, de marcar la diferencia y, al mismo tiempo, posee una ética de trabajo y un espíritu de equipo increíbles”.

El entrenador fue incluso más allá al explicar lo que representa para el vestuario. “Está preparado para invertirlo todo por este equipo, por este club y por la ciudad. Es un placer trabajar con él. Todos estamos muy agradecidos”, señaló.

Y dejó una imagen especialmente significativa de lo ocurrido después del pitido final: “Hoy fue el MVP en el vestuario”. La frase resume el peso de Oyarzabal en una Real Sociedad que necesita que sus referentes respondan mientras el proyecto de Matarazzo continúa tomando forma.

Óskarsson recibe el respaldo de Matarazzo pese a sus errores

Otro de los nombres propios fue Orri Óskarsson. El delantero islandés tuvo protagonismo en la victoria y volvió a mostrar que puede generar ocasiones, aunque no todas terminen en gol.

Matarazzo quiso quitar hierro a los posibles errores de cara a portería. “Un delantero tiene ocasiones, falla algunas y marca otras. Algunos días es eficaz y otros días no lo es”, explicó.

Para el técnico, lo verdaderamente importante es que Óskarsson siga apareciendo en las zonas de peligro. Y puso como ejemplo el segundo gol de la Real, construido a partir del pase de Beñat Turrientes, la conducción de Oyarzabal y el movimiento del delantero.

“Orri Óskarsson primero frena y después acelera en el momento adecuado”, destacó Matarazzo, antes de reivindicar también la calidad de la definición. Su conclusión fue contundente: “Marcará muchos goles para nosotros, aunque también falle muchas ocasiones”.

Álex Marchal sorprende a Matarazzo y gana peso en la Real

El entrenador también encontró una noticia inesperada en el rendimiento de Álex Marchal, uno de los jóvenes que aprovechó la oportunidad. Matarazzo llegó a definir su actuación como la de “un jugador joven y con talento” que, para él, había firmado “un partido muy bueno”.

Su lectura fue especialmente significativa: “Es casi como un nuevo jugador que tenemos, un jugador que hemos ganado”.

Marchal convenció por su capacidad para interpretar el juego y por su personalidad. Matarazzo destacó que posee una “confianza serena”, además de inteligencia, técnica y capacidad para atacar los espacios. “Mirad las carreras al espacio que hizo, las ocasiones que creó y el trabajo que realiza también defensivamente”, explicó.

La irrupción del joven puede convertirse así en uno de los efectos colaterales más interesantes de esta primera victoria. Y también ayuda a explicar por qué Matarazzo no quiere convertir la rueda de prensa en una lista de necesidades del mercado.

Zubeldia y Jon Martín sostienen a la Real en defensa

En la otra cara del partido, el técnico destacó el trabajo de Igor Zubeldia y Jon Martín. Ambos fueron claves para resistir en los momentos de mayor presión del Espanyol.

“Muy fuerte hoy. Muy fuerte hoy. Él y Jon Martín, a su lado, fueron unos guerreros”, afirmó Matarazzo al referirse a Zubeldia. El entrenador puso el foco especialmente en la capacidad para competir en los duelos y dar un paso hacia delante, incluso aseguró sobre el central: “Pienso que ganó todos los duelos”.

El rendimiento defensivo permitió a la Real sobrevivir a sus propios errores de construcción y explica que Matarazzo pueda hablar de una victoria merecida pese a admitir que el equipo todavía necesita mejorar.

Matarazzo no desvela qué quiere la Real en el mercado

La planificación deportiva también apareció durante la comparecencia, aunque el entrenador evitó concretar qué posiciones necesita reforzar la plantilla antes del cierre del mercado. “No, no es el momento de hablar de lo que falta. Es el momento de hablar de lo que tenemos”, respondió.

Matarazzo aseguró estar satisfecho con las conversaciones que mantiene con el club y con una visión que considera “muy ambiciosa” tanto para el mercado actual como para los próximos.

Tampoco quiso cerrar la puerta a posibles movimientos individuales. Su postura sobre las salidas fue clara: “Quien está aquí, está aquí y será tratado justamente. Si alguien decide que quiere marcharse, entonces se marcha”.

El técnico utilizó incluso un dicho alemán para resumir su filosofía: “No se retiene a los viajeros”. Una frase que deja abierta la puerta a cambios en los últimos días de mercado, pero que también evidencia que Matarazzo quiere concentrar el foco en los futbolistas que tiene disponibles.

La Real gana, pero Matarazzo ya piensa en lo que falta

La victoria ante el Espanyol permite a la Real Sociedad respirar, pero las palabras de Matarazzo dibujan un escenario mucho más exigente. El resultado confirma que el equipo tiene energía, ambición y recursos para competir; el juego, en cambio, todavía necesita evolucionar.

El técnico quiere jugar más rápido, encontrar mejores soluciones y llevar el partido al campo contrario con mayor frecuencia. Su análisis fue claro: hubo buenos momentos de presión, pero demasiadas pérdidas y una construcción demasiado lenta desde campo propio.

Por eso insistió una y otra vez en el mismo mensaje: “Todavía no estamos ahí”.

La diferencia es que ahora la Real tiene algo que antes le faltaba: una victoria que refuerza el proceso y da margen para seguir creciendo. Y Matarazzo ya ha identificado a varios de los futbolistas sobre los que quiere construirlo.