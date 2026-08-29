Real Sociedad - Espanyol: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA SPORTS

El equipo de Pellegrino Matarazzo busca sus primeros puntos de la temporada, recibiendo en el Reale Arena al conjunto de Manolo González

Tercera jornada en LaLiga EA SPORTS y las malas rachas dejan de pertenecer solo al inicio de la competición. La Real Sociedad, que vivió una mejora considerable en su juego con la llegada de Pellegrino Matarazzo el pasado curso, hasta el punto de conquistar la Copa del Rey, recibe en el Reale Arena, popularmente conocido como Estadio de Anoeta, al RCD Espanyol de Manolo González.

El conjunto perico llega tras dos encuentros donde la mano de Monchi, que vive su primer proyecto como blanquiazul, se ha notado en las llegadas y salidas, con una revolución que, de momento, ha logrado un triunfo ante el Levante y una derrota ante el Real Madrid.

Por su parte, los txuri-urdin no han sido capaces de puntuar en Liga, tras caer ante Real Betis y Real Madrid en sus dos primeros partidos, ocupando la última plaza de la clasificación junto al Athletic Club.

Real Sociedad - Espanyol: fecha y horario del partido de la jornada 3 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre Real Sociedad y RCD Espanyol en la jornada 3 de LaLiga EA SPORTS está programado para el sábado 29 de agosto a partir de las 19.00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio de Anoeta, nombrado como Reale Arena por motivos de patrocinio, que cuenta con capacidad para 40.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 3 de LaLiga entre Real Sociedad y Espanyol?

El Real Sociedad - Espanyol de la jornada 3 en LaLiga EA SPORTS es ofrecido bajo suscripción mensual por Movistar+, a través de su canal Movistar+ LaLiga. Además, el partido se incluye dentro del paquete de fútbol de Orange TV.

¿Cómo seguir online el Real Sociedad - Espanyol, encuentro de la jornada 3 de LaLiga EA SPORTS?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Espanyol de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio de Anoeta. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Real Sociedad - Espanyol en la jornada 3 de LaLiga EA SPORTS

Caras opuestas para Pellegrino Matarazzo y Manolo González en la Real Sociedad y Espanyol respectivamente. Si bien es cierto que el conjunto perico salió vencido en su último encuentro, el duelo ante el Real Madrid dejó buenas sensaciones, todo lo contrario a lo experimentado por el equipo donostiarra.

Matarazzo realizará cambios en su once

El hecho de disputar una jornada intersemanal, las dos derrotas consecutivas y la recuperación de efectivos, hacen indicar que Matarazzo realizará algunos ajustes en su once inicial, con algunas posiciones poco claras.

En el doble pivote, todo hace indicar que Carlos Soler regresará a la partida de inicio, mientras su pareja se decide entre Yangel Herrera y Beñat Turrientes, con el venezolano un pasito por delante, pudiendo el español sustituir a Sucic como enganche.

Por otro lado, en el centro de la zaga volverá Zubeldia, mientras que Barrenetxea debería de volver a la banda izquierda en sustitución de Ochieng.

R. Sociedad No Iniciado - Espanyol

Manolo González dará continuidad a su idea

Sin nuevas bajas, con una afición contenta con su equipo y un Espanyol que ha comenzado dando buena imagen, Manolo González debería de respetar su último once para visitar Anoeta.

Así, entre las posiciones más dudosas encontramos al eje de la defensa, donde Riedel podría perder su condición de titular por el recién llegado Drkusic, mientras que en ataque todo hace indicar que Calatrava y Javier Hernández les han ganado la partida a veteranos como Jofre o Pere Milla.

Lo onces esperados de Real Sociedad y RCD Espanyol en la jornada 3 de LaLiga

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Herrera, Sucic; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Unai Núñez, Hinojo; Urko, Edu Expósito, Javier Hernández; Calatrava, Roberto, Dolan.