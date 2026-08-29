Quique Sánchez Flores y el arranque del Alavés: "Es fantástico poder ser líderes en este momento"

El técnico del equipo babazorro se muestra contento con el arranque de temporada y agradece a los suyos el calor en Mendizorroza: "La afición nos ha animado muchísimo y ha entendido el partido de la mejor manera"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Deportivo Alavés, ha reconocido la felicidad que le produce el arranque de temporada de su equipo que, tras vencer por 1-0 al Villarreal con el gol de Lucas Boyé, duerme este viernes como líder con 7 puntos de 9 posibles en las tres primeras jornadas del campeonato. "Es fantástico y maravilloso poder ser líderes en este momento. Es un arranque muy bueno. La afición nos ha animado muchísimo y ha entendido el partido de la mejor manera", ha señalado.

El técnico ha analizado posteriormente el partido en sí contra el Villarreal. "El partido ha sido muy intenso y nos han exigido mucho. El rival juega muy bien. Ha sido un partido muy interesante. Hemos hecho un primer tiempo muy completo. Hemos sabido conservar el gol a favor", ha señalado en palabras a DAZN tras el duelo que ha supuesto la segunda victoria del equipo como local, tras vencer en la primera jornada al Getafe.

Quique Sánchez Flores y el temor a perder a algún jugador en el final de mercado como Antonio Blanco

Con el mercado abierto hasta el próximo 1 de septiembre, día hábil incluido, a Quique Sánchez Flores se le ha cuestionado si tiene temor a perder a futbolistas, algunos de ellos del nivel de Antonio Blanco. "Es normal que esté con la mente dividida hasta que se cierre el mercado. Pero estamos felices de que sea un jugador nuestro. Antonio Blanco nos aporta muchísimo", ha indicado el madrileño.

También ha hablado Quique Sánchez Flores de Lucas Boyé, el autor del gol del triunfo del Alavés, quien remataba al fondo de la red una asistencia de Ángel Pérez: "Boyé ha jugado muy bien. Ha tenido impacto en el juego. Está fuerte. Nos hace un trabajo excelente. Tuvo un problema físico hace poco y lo hemos cuidado en cuanto a minutos. Hoy quizá ha jugado más de lo que debería pero ha sido muy importante".

Sivera y la racha del Alavés en el arranque de la temporada

También en una línea similar se mostraba Antonio Sivera, portero del Alavés, que prefería mantener la prudencia pese al gran arranque de temporada que viene desarrollando el Alavés: "Esto acaba de empezar. Queda mucha tela que cortar. Esta racha hay que intentar alargarla lo máximo posible y seguir en la misma línea".

En ese sentido, Sivera ha querido destacar la importancia de los partidos del Alavés ante su gente. Primero venció al Getafe y ahora al Villarreal en Mendizorroza. "Creo que el mensaje es tener los pies en el suelo y seguir trabajando cada semana. Ir partido a partido. Y más en casa, donde tenemos que ser fuertes. En ello estamos", ha asegurado el portero tras el triunfo con el gol de Lucas Boyé.

Finalmente Sivera se ha referido su actuación en un partido que dejó su sello. "A nivel personal muy contento, y a nivel colectivo muy orgulloso. Hemos hecho un partido muy completo en defensa. Lo demuestra la portería a cero ante un equipo como el Villarreal", ha dicho.