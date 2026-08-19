La decisión de Lucas Boyé en el Alavés con un futuro incierto

El delantero apura su regreso mientras Quique Sánchez Flores admite que el argentino es "objeto de mercado" dejando abierta una salida en plena recta final del verano

Lucas Boyé cuenta las horas para poder vestirse de corto con el Alavés. El delantero lleva apartado de los terrenos de juego desde comienzos del mes de agosto por unas molestias en el aductor. Tras ello, el argentino espera poder tener luz verde para disputar el choque de mañana jueves ante el Rayo. Mientras tanto, su futuro sigue siendo una duda en el club babazorro, debido a los diferentes intereses que puede recibir el futbolista.

De esta manera, Quique Sánchez Flores se ha pornunciado en el día de hoy por el futuro de Lucas Boyé, destacando que es un "objeto de mercado", por lo que podría salir en este mercado de fichajes si llega una oferta que interese a las partes. Por el momento, el argentino está centrado en la que puede ser su segunda temporada en el Alavés, dónde cuenta con contrato hasta junio de 2029, tres años más en Mendizorroza.ç

Quique Sánchez Flores, sobre Lucas Boyé: "Si se queda, mejor"

Quique Sánchez Flores se mostró en contra de la idea de comenzar LaLiga con el mercado de fichajes abierto: "Yo creo que es una pregunta general para el fútbol español, ya que se viene haciendo esta desde hace muchos años y estamos todos casi de acuerdo de que no está bien hecho. El mercado debe acabar cuando empieza la temporada y al contrario. Nosotros sabemos cuáles son nuestras posibilidades y nuestras posiciones de riesgo".

Preguntado por el futuro de Lucas Boyé, además del de Antonio Blanco, Quique Sánchez Flores se mostró tranquilo: "No ha crecido la preocupación. Yo me encantaría, desearía con toda mi fuerza que fueran jugadores que se quedarán hasta final de temporada y cumpliera su su contrato este año más y sería fantástico para nosotros, pero sé que los jugadores que están en un nivel por encima son objetos de mercado".

El técnico del Alavés dejó en el aire la continuidad de Lucas Boyé: "Al final somos conscientes de que esa posibilidad existe. También creo que somos un equipo dinámico en cuanto a que tenemos capacidad de reacción. Entonces, si tenemos capacidad de reacción, pues lo haremos bien, pero si se quedan, mejor. Si se queda Antonio Blanco y si se queda Lucas Boyé, mejor."

Dudas con la presencia de Lucas Boyé ante el Rayo Vallecano

Por el momento, Lucas Boyé pone el foco en intentar estar en el partido de mañana frente al Rayo Vallecano, por lo que Quique Sánchez Flore comentó que "viene de una lesión de muy cortito plazo. Son decisiones como entrenador que tengo que tomar y ojalá siempre sea difícil tomar decisiones como entrenador, es una buena señal". La duda se mantendrá hasta que el Alavés haga oficial la convocatoria para viajar a la capital de España.

Sin embargo, Quique Sánchez Flores podría volver a apostar ante el Rayo Vallecano por la delantera formada por Toni Martínez y Aitor Mañas, aunque Mariano podría ser una opción real para entrar en el once titular tras las buenas sensaciones que dejó el pasado fin de semana frente al Getafe. En cualquier caso, el técnico del Alavés cuenta con efectivos para conseguir tres puntos de nuevo para la clasificación de LaLiga EA Sports.

Lucas Boyé marca el regreso de los lesionados en el Alavés

En el caso de no llegar al partido de mañana ante el Rayo Vallecano, Lucas Boyé podría entrar en la convocatoria para recibir al Villarreal el próximo viernes 28 de agosto, por lo que el Alavés tendrá más de una semana para descansar y preparar el choque ante los de Iñigo Pérez. Quique Sánchez Flores, que habló hoy en rueda de prensa, espera poder contar con todos sus efectivos lo más pronto posible.

Además de Lucas Boyé, otro de los que no participó ante el Getafe fue Nicolás Valentini, uno de los fichajes del Alavés, sobre el que ha hablado Quique Sánchez Flores: "Nicolás Valentini viene de una situación en la que ha estado más tiempo sin entrenar con el grupo, entrenando aparte durante gran parte de la temporada hasta que se ha incorporado al grupo, aunque lo veo muy dinámico y lo veo muy preparado para estar".