Nicolás Valentini, refuerzo de lujo para Quique Sánchez Flores en el Alavés

El club babazorro acelera en el mercado y ya tiene a tiro al central de la Fiorentina, que apunta a convertirse en el fichaje prioritario para Quique Sánchez Flores

El Alavés sigue pendiente del mercado de fichajes en busca de más refuerzos para la plantilla de Quique Sánchez Flores, que cuenta las horas para su estreno en LaLiga EA Sports. Sin embargo, las incorporaciones en la parcela defensiva son claves en el conjunto babazorro. Por ello, desde la dirección deportiva han puesto el foco en Nicolás Valentini, central de la Fiorentina que fue vinculado con Sevilla y Real Betis hace dos años.

Por el momento, el Alavés ha firmado los fichajes de Mikel Rodríguez y Miguel Rodríguez, para reforzar el centro del campo y la delantera, respectivamente. Tras ello, el objetivo pasa por la defensa, con un Nicolás Valentini que apunta a ser la tercera incorporación en este mercado, pese a que tiene contrato con la Fiorentina hasta 2029. El central podría estar abierto a un movimiento a España y a LaLiga EA Sports.

Una garantía para el eje de la zaga del Alavés

Nicolás Valentini viene de jugar con el Verona en la Serie A, cedido por la Fiorentina. El equipo italiano firmó su fichaje el año pasado procedente de Boca Juniors, pero no ha llegado a estrenarse. Por ello, aunque tenga contrato hasta 2029, su futuro podría estar lejos de Italia, dando el salto definitivo a España. El central ha tenido intereses de diferentes equipos de LaLiga EA Sports, como Sevilla o Real Betis, aunque no se cerró.

Por ello, Nicolás Valentini empezó a tener protagonismo en el Verona, sobre todo en la última campaña, disputando un total de 21 partidos con el club italiano. Éstas han sido las dos primeras temporadas del argentino fuera de su país, ya que defendió los colores anteriormente de Boca Juniors y Aldosivi. Tras ello, a sus 25 años, el central podría considerar un movimiento al Alavés de Quique Sánchez Flores, donde podría ser titular.

Las opciones de Quique Sánchez Flores en la defensa del Alavés

Cabe recordar que Quique Sánchez Flores cuenta en el centro de la defensa con Tenaglia y Ville Koski, pese a que jugadores como Jonny Otto o Protesoni pueden situarse en el eje de la zaga. Además, el Alavés está a la espera de que Facundo Garcés cumpla con la sanción que le impuso la FIFA. Por ello, el fichaje de Nicolás Valentini se antoja como una necesidad real en el club babazorro en este mercado de verano.

En este sentido, el Alavés se encuentra en estos momentos muy cerca de cerrar el fichaje de Nicolás Valentini, como ha informado el Diario Marca. El central de la Fiorentina sería el elegido por Sergio Fernández, director deportivo del club, para asumir el reto en el eje de la zaga y llegar en los próximos días a Mendizorroza. Además, la misma fuente ha explicado que el anuncio oficial por su incorporación es cuestión de horas.

El Alavés cuenta las horas para firmar el fichaje de Nicolás Valentini

El propio Sergio Fernández afirmó el pasado lunes el plan del Alavés en este mercado de fichajes, siendo la posición de central el principal objetivo en este mes de agosto: "Nuestra preocupación e inquietud está ahí. Y es ahí donde está puesta la energía y el foco para las posibles incorporaciones. Buscamos un defensa central como prioridad pero podrían llegar dos".

De esta manera, el Alavés solucionaría un importante problema en la plantilla de Quique Sánchez Flores, que afronta un futuro incierto con Mariano Díaz. Nicolás Valentini podría llegar para ser directamente titular, a expensas de la decisión del técnico del club babazorro, que se medirá en tan solo nueve días al Getafe en el estreno de LaLiga EA Sports. El jugador argentino podría estar presente en Mendizorroza el próximo sábado.

Tras el fichaje de Miguel Rodríguez, todo parece indicar que Nicolás Valentini será el próximo en firmar su fichaje por el Alavés, que viene de sumar dos triunfos en pretemporada para seguir invicto en estos encuentros de preparación. Quique Sánchez Flores sigue perfeccionando su plantilla y perfilando el mejor once inicial antes del arranque oficial de la competición.