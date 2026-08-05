Mariano Díaz da un inesperado giro a su futuro

Cuando todo apuntaba a su salida del Deportivo Alavés, el delantero hispano-dominicano ha conseguido cambiar el rumbo de su futuro. Su buen rendimiento durante la pretemporada y la confianza que ha recuperado dentro del club le situan ahora con opciones de cumplir el año de contrato que le queda

Hace apenas unos meses, la continuidad de Mariano Díaz en el Deportivo Alavés parecía prácticamente descartada. El delantero, que todavía tiene un año de contrato, no logró responder a las expectativas durante su primera temporada en Vitoria y todo hacía indicar que el club buscaría una salida para liberar una ficha importante de la plantilla.

A medida que avanza la pretemporada, el atacante dominicano ha conseguido cambiar la percepción que existía sobre su futuro. Ha aprovechando cada oportunidad, Mariano ha vuelto a entrar en los planes del conjunto babazorro.

La temporada pasada estuvo muy lejos del nivel que se esperaba de un futbolista con su experiencia. Entre las etapas de Eduardo Coudet y Quique Sánchez Flores apenas encontró continuidad y terminó el curso con solo diez partidos de Liga disputados y sin estrenar su cuenta goleadora.

Su protagonismo fue desapareciendo con el paso de las jornadas. De hecho, durante el 2026 prácticamente desapareció de las alineaciones y únicamente disputó los últimos minutos del encuentro frente al Valencia en Mestalla, una actuación que tampoco convenció y que volvió a generar críticas. Esto hacía que cada vez estuviera más cerca la salida.

La pretemporada cambia el escenario

Lejos de querer abandonar el barco, Mariano decidió quedarse y pelear por un sitio. Sin ofertas que terminaran de convencerle para abandonar Vitoria, el delantero apostó por ganarse la confianza del cuerpo técnico durante la preparación estival; y estos resultados empezaron a confiar en él y a darle la razón.

El exjugador del Real Madrid dejó muy buenas sensaciones en el amistoso frente al Eibar disputado en Laguardia, donde firmó el gol del empate y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones más.

También aprovechó los minutos concedidos por Quique Sánchez Flores durante la concentración de Torremirona. Participó media hora tanto frente al Girona como ante el Castellón, siendo especialmente destacada su actuación frente al conjunto castellonense, al que marcó tras un inteligente desmarque al espacio y una definición que recordó al delantero que llegó a brillar en el Santiago Bernabéu.

Más allá del rendimiento sobre el césped, hay un aspecto que siempre ha jugado a favor de Mariano: su comportamiento dentro del vestuario.

Desde el club valoran muy positivamente su profesionalidad y la implicación mostrada durante cada entrenamiento, un aspecto que ya había sido destacado el pasado verano y que vuelve a repetirse esta pretemporada. Ese compromiso, unido a la mejora futbolística exhibida en los amistosos, ha provocado que el Alavés ya no vea tan clara su salida. Aunque seguirá partiendo por detrás de Lucas Boyé y Toni Martínez en la rotación ofensiva, su continuidad ha dejado de ser una posibilidad remota.

El mercado sigue abierto

El futuro de Mariano todavía no está completamente decidido. El mercado de fichajes continúa abierto y el Alavés sigue pendiente de posibles movimientos tanto de entrada como de salida. En las últimas horas, además, el club ha tenido que gestionar el frustrado traspaso de Moussa Diarra al Le Havre, una operación que terminó rompiéndose cuando el defensa ya había pasado el reconocimiento médico, lo que demuestra que la planificación deportiva sigue abierta hasta el cierre del mercado.

Mientras tanto, Quique Sánchez Flores continúa evaluando el rendimiento de toda la plantilla y Mariano está aprovechando cada oportunidad para reivindicarse. El técnico ha repartido minutos durante la pretemporada y el delantero ha respondido con trabajo, movilidad y goles.

Lo que hace unas semanas parecía una despedida casi inevitable se ha convertido ahora en una nueva oportunidad. Mariano Díaz está dejando que sea el césped y sus pies los que hablen por él. Y, de momento, ese mensaje empieza a cambiar los planes del Alavés.