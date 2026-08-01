El Alavés abre una doble negociación con el Granada por Manu Lama y Pedro Alemañ

El conjunto babazorro pretende reforzar la defensa y el centro del campo de Quique Sánchez Flores con dos titulares nazaríes que mantienen contrato y obligarán a alcanzar un acuerdo económico

El Deportivo Alavés está dispuesto a negociar con el Granada CF por Manu Lama y Pedro Alemañ. Según desvela el periodista Ángel García, el club vitoriano ha situado al central y al mediocentro entre sus objetivos para completar la plantilla.

Las operaciones se encuentran en una fase inicial, pero ya ha habido los primeros contactos. Ambos futbolistas mantienen contrato con el Granada, que perdería a dos de sus principales activos si decide aceptar las propuestas procedentes de Mendizorroza.

El Alavés reactiva su interés por Manu Lama y añade a Pedro Alemañ

El nombre de Manu Lama ya figuraba desde junio en la planificación deportiva del Alavés. La novedad es la disposición de la entidad albiazul a abrir una negociación formal con el Granada y el interés añadido por Pedro Alemañ.

No se trataría necesariamente de una operación conjunta. El Alavés estudia las condiciones de cada futbolista y deberá alcanzar acuerdos independientes, tanto con el club nazarí como con los propios jugadores.

La dirección deportiva encabezada por Sergio Fernández necesita incorporar centrales y centrocampistas. Quique Sánchez Flores dispone actualmente de Ville Koski, Facundo Garcés y Moussa Diarra para el eje defensivo, aunque Garcés no podrá reaparecer hasta noviembre debido a la sanción que arrastra.

El técnico también quiere sumar dos piezas para la medular. Alemañ encaja en esa búsqueda por su juventud, margen de crecimiento y capacidad para participar tanto en la construcción como en los últimos metros. El interés por Lama responde, en cambio, a la necesidad de mejorar el juego aéreo y la contundencia defensiva.

Manu Lama, un central consolidado y con contrato hasta 2027

Manu Lama tiene 25 años, mide 1,92 metros y viene de completar la temporada de su consolidación en el fútbol profesional. El madrileño disputó 34 partidos de LaLiga Hypermotion, 33 como titular, y acumuló 2.951 minutos.

Además de su rendimiento defensivo, aportó 3 goles y 1 asistencia. Ganó el 67% de sus duelos aéreos y cerró la campaña con 165 despejes, unas cifras que explican el interés de un Alavés que sufrió especialmente ante delanteros poderosos durante el curso anterior.

Lama llegó al Granada en 2024 procedente del Fuenlabrada. Previamente se había formado en la cantera del Atlético de Madrid y había pasado por La Nucía. El club rojiblanco conserva un derecho de tanteo derivado de su etapa formativa que deberá tenerse en cuenta si avanza el traspaso.

Su contrato termina en junio de 2027. Al quedarle solamente una temporada, el Granada debe decidir entre intentar renovarlo, mantenerlo para buscar el ascenso o aprovechar este mercado para obtener una compensación económica importante.

El central, mientras tanto, ha asumido un mayor peso dentro del vestuario. Durante la pretemporada ha ejercido como capitán y, después de portar el brazalete, declaró que supone "un orgullo" representar al equipo de esa manera.

La declaración refleja su compromiso con el Granada, pero no cierra la puerta a un salto a Primera división. La propuesta del Alavés le permitiría debutar en la máxima categoría después de convertirse en uno de los centrales más regulares de Segunda.

Pedro Alemañ, seis goles y cuatro asistencias desde la medular

Pedro Alemañ representa una operación diferente. El centrocampista ilicitano tiene 24 años y mantiene contrato con el Granada hasta 2028, por lo que la entidad nazarí dispone de una posición negociadora más sólida.

El futbolista llegó libre desde el Valencia Mestalla en el verano de 2025 y necesitó muy poco tiempo para convertirse en una de las revelaciones del campeonato. Disputó 36 jornadas de LaLiga Hypermotion, comenzó 32 como titular y sumó 2.722 minutos.

Sus 6 goles y 4 asistencias le permitieron participar directamente en diez tantos. Son registros especialmente valiosos para un centrocampista que también puede actuar en una posición más adelantada y que destaca por su manejo con la pierna izquierda.

Alemañ ha comenzado la pretemporada manteniendo su capacidad para llegar desde segunda línea. Fue el encargado de cerrar la victoria por 2-0 ante el Almería, aprovechando un rechace dentro del área durante los últimos minutos.

El Valencia se reservó determinados derechos futuros cuando permitió su salida, entre ellos una opción de recompra y un derecho de tanteo. Estas condiciones podrían tener incidencia si el Granada y el Alavés alcanzan un principio de acuerdo.

El Granada se expone a perder dos pilares de Pacheta

La posible salida simultánea de Lama y Alemañ supondría un golpe deportivo considerable para Pacheta. El entrenador perdería a un central convertido en capitán y a uno de sus centrocampistas con mayor producción ofensiva.

Los dos futbolistas fueron importantes durante una temporada decepcionante colectivamente, en la que el Granada terminó lejos de la pelea por regresar a Primera. Ahora forman parte del núcleo sobre el que el club pretende construir un nuevo intento de ascenso.

Desde el punto de vista económico, sus ventas proporcionarían margen para acometer otras incorporaciones. Sin embargo, también obligarían a buscar un central titular y un mediocentro capaz de igualar la llegada al área ofrecida por Alemañ.

El escenario contractual hace que la decisión sobre Lama sea más urgente. El defensa entra en su último año de vinculación, mientras que Alemañ tiene dos temporadas por delante. Por eso, el Granada puede mostrarse más flexible con el central y exigir una cantidad superior por el mediocentro.

El Alavés deberá transformar el interés en dos ofertas convincentes

El Alavés ofrece el atractivo de competir en Primera división, pero el Granada conserva argumentos contractuales para defender sus intereses. Las próximas conversaciones determinarán si Sergio Fernández intenta cerrar las dos incorporaciones o establece una prioridad.

Manu Lama responde a una necesidad inmediata para la defensa de Quique Sánchez Flores. Pedro Alemañ, por su parte, aportaría juventud, creatividad y gol al centro del campo. Dos perfiles diferentes que pueden convertir al Granada en el gran protagonista del mercado babazorro.