El Granada afronta una revolución en su plantilla de cara al verano

El conjunto nazarí planifica la próxima temporada con múltiples dudas, renovaciones pendientes y posibles salidas clave en una plantilla marcada por la incertidumbre contractual, con tan solo once jugadores con contrato

Pablo Saenz celebra su gol durante el partido entre Granada y Huesca de la Liga HypermotionIMAGO

El Granada CF encara un verano de cambios profundos con solo once futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada. La dirección deportiva ya trabaja en la planificación, marcada por renovaciones, posibles ventas y una base que el club quiere mantener.

La situación contractual condiciona el futuro inmediato del equipo, con varios jugadores entrando en su último año de contrato y otros pendientes de decisiones clave que definirán el nuevo proyecto deportivo.

Los contratos hasta 2027 marcan una encrucijada en la planificación

Uno de los principales focos está en los futbolistas que finalizan contrato en 2027. El club debe decidir si apuesta por su renovación o asume el riesgo de que puedan negociar libremente a partir de enero.

Casos como los de Luca Zidane, Manu Lama o José Arnaiz obligan a tomar decisiones estratégicas en los próximos meses para evitar pérdidas deportivas y económicas.

Luca Zidane, clave en el futuro del Granada y en el mercado

El portero francés aparece como uno de los nombres propios del verano. Su participación en el Mundial con Argelia puede revalorizar su figura y situarlo en el escaparate internacional.

A pesar de una temporada irregular, ha mostrado momentos de alto nivel, consolidándose en la portería del equipo tras su llegada procedente del Eibar.

Su situación puede marcar el rumbo del mercado del Granada, que además deberá reforzar la posición tras la salida de Ander Astralaga en verano, que volverá al Barcelona Atlètic tras finalizar su cesión.

Manu Lama y José Arnaiz, pilares con mercado en crecimiento

Manu Lama se ha consolidado como uno de los defensores más fiables del equipo, despertando interés en otros clubes tras su rendimiento como titular. El central ya tuvo ofertas en el pasado mercado invernal, y todo apunta a que volverá a tener pretendientes en verano, lo que obliga al Granada a apretar por una renovación.

Por su parte, José Arnaiz ha ido de menos a más en la temporada, aportando versatilidad ofensiva y recuperando sensaciones tras etapas complicadas, anotando 7 goles y repartiendo 2 asistencias en 28 encuentros de LaLiga Hypermotion.

El regreso de cedidos y las dudas en varias posiciones

El Granada también deberá gestionar el regreso de jugadores cedidos como Gerard Gumbau y Stoichkov, cuyas situaciones generan incertidumbre dentro del club.

Gumbau ha tenido protagonismo en el Rayo Vallecano, mientras que Stoichkov ha vivido una temporada irregular en el Deportivo, sin que haya una decisión clara sobre su futuro. Estas situaciones obligarán a la dirección deportiva a redefinir varias posiciones de la plantilla.

Petit celebra su gol en el Granada - Real Valladolid de LaLiga Hypermotion

Un final de temporada que marcará el rumbo del proyecto

Mientras se toman decisiones en los despachos, el equipo sigue centrado en el presente competitivo. El Granada busca mantener su buena dinámica en el tramo final del curso. El siguiente duelo, el Albacete en el Carlos Belmonte.

A once puntos de los puestos de descenso, y con la posibilidad de entrar en la zona de ‘playoff’ casi descartada, el conjunto nazarí aspira a no pasar apuros para lograr la permanencia, para poder empezar a planificar la próxima campaña en Segunda división.

Con todo ello, el club llegará a verano con solo once jugadores con contrato en vigor, mientras plantea soluciones con el regreso de los cedidos y busca negociar ampliaciones en los jugadores clave para el futuro nazarí.