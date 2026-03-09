El Granada de Pacheta o cómo vivir una montaña rusa de emociones en LaLiga Hypermotion

El cuadro nazarí se reencontró este pasado domingo con las victorias tras superar al Deportivo de La Coruña. De las 29 jornadas de competición en Segunda división, los andaluces han estado 19 de ellas en descenso

El Granada se convirtió este pasado domingo en uno de los verdugos de la lucha por el ascenso a Primera. Los de Pacheta se impusieron en un partido muy serio al Deportivo de La Coruña por 0-2 y de paso dejaron a los gallegos sin posibilidad de dormir en puestos de ascenso directo.

El Granada se reencontró con los triunfos dos tres jornadas después y llegando a Riazor con dos derrotas consecutivas en su casillero ante Ceuta y Málaga. Con esos dos resultados ante caballas y boquerones, el Granada volvió a acercarse peligrosamente a los puestos de descenso ya que con 32 el Huesca estaba a dos de los de Pacheta.

La insana 'costumbre' del Granada en LaLiga Hypermotion

El Granada de Pacheta está siendo uno de esos equipos que está en un auténtica montaña rusa esta temporada en LaLiga Hypermotion. Los del Nuevo Los Cármenes estuvieron por última vez en puestos de descenso en la jornada 22 cuando firmaron su sexto partido consecutivo sin ganar y habiendo sumado solo cuatro puntos de 18 posibles. Ahí el Granada era el tercero por la cola con 23 puntos y tenía al Sanse a solo uno de distancia. En la jornada 23 el Granada rompió la racha negativa de resultados venciendo al Cádiz y al Racing de Santander en la 24 en la que fue otro de los triunfos de postín de este curso para los granadinistas.

Los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion conocen bien al Granada

El Granada sabe perfectamente lo que es vivir en puestos de descenso. Sin ir más lejos, el cuadro dirigido por Pacheta ha estado un total de 19 jornadas de las 29 disputadas en dichas posiciones aunque poco importa estar dentro de los cuatro últimos en 41 jornadas si en la 42 estás fuera y eludes el descenso a Primera RFEF.

Pacheta ha sabido reinventarse y superar momentos complicados en el Granada en los que incluso se llegó a hablar de su posible destitución. No obstante, es importante recordar que Pacheta llegó el pasado curso en sustitución de Escribá cuando el valenciano tenía a los andaluces en la pelea por el play off de ascenso. El objetivo en teoría del Granada este curso era volver a dichas posiciones y luchas por regresar a Primera.

El Granada, a cuatro puntos del descenso en Segunda división

El Granada ahora mismo es decimoquinto con 35 puntos y teniendo al Huesca a cuatro de diferencia. Con esos números, Pacheta solo pedía después de ganar al Deportivo no tener mala suerte: "Yo solo pido no tener mala suerte, si tengo suerte ya la leche, pero no tener mala suerte".

El técnico además recordó que su trabajo acaba cuando llega la ocasión y que en ese momento es el jugador el que tiene que marcar: "Hemos sido en muchos partidos mejores que el rival. Mi trabajo acaba cuando llega la ocasión, ahí ya es el artista. Yo estoy contento porque el equipo sigue trabajando a pesar de no coger premio. Hoy lo hemos cogido. No somos estables todavía, hoy sí, probablemente es el partido más completo a nivel de equipo en todo el año".

El Granada buscaba sorprender al Deportivo de La Coruña

Confesó Pacheta que había planteado el encuentro para tratar de sorprender al Deportivo de Antonio Hidalgo con tres centrales y velocidad arriba: "El plan de partido era sorprender con tres centrales y velocidad arriba. Hemos intentando estar estables con casi cinco centrocampistas y teníamos que ajustar como saltar al lateral en la presión. Todo el plan nos ha salido bien porque Trigueros es capaz de adivinar el juego y hoy ha dicho que quería jugar. Pierdes unas cosas y ganas otras, pero estoy satisfecho de ser capaz de anular al Depor. Ha salido bien. Todos los partidos los preparamos para ganar".