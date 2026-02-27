Pacheta, técnico del Granada, elogia a Funes y no se olvida de Sergio Pellicer

El técnico del cuadro nazarí habló este viernes en la previa del duelo del próximo sábado ante el Málaga en el día de Andalucía

El caprichoso calendario de LaLiga Hypermotion ha querido que este próximo 28 de febrero, día de Andalucía, Granada y Málaga disputen un derbi de la comunidad andaluza que servirá como pequeño homenaje a la celebración propia del día de los andaluces.

El Granada, que encadenó dos triunfos consecutivos ante Cádiz y Racing de Santander, vuelve a encontrarse con ciertas dudas tras perder ante Leganés y y Ceuta en dos de las tres últimas jornadas de LaLiga Hypermotion. El Granada suma ahora mismo 32 puntos después de 27 jornadas y tiene el descenso a tres con un duelo directo entre Huesca y Real Valladolid este fin de semana.

Pacheta confiesa no conocer a Funes y no se olvida de Sergio Pellicer

Este viernes, Pacheta, técnico del Granada, analizó el duelo ante el Málaga de este próximo sábado y también tuvo tiempo para elogiar las figuras de Funes y de su predecesor, Sergio Pellicer. El técnico del Granada reconoció que no conocía personalmente a Funes pero si sabía lo que se siente en una plantilla cuando llega un entrenador nuevo: "No conozco personalmente a Juan, pero está haciendo un trabajo fantástico. ¿Qué se cambia cuando llega un entrenador nuevo? Yo he vivido esto unas seis veces ya; cuando llega alguien nuevo, la energía de todo el mundo se activa y los jugadores “levantan las orejas”. Yo lo he hecho como entrenador cinco o seis veces, y como jugador me tocó bastantes más. Él conoce todo eso, viene con mucho aprendido y trabaja muy bien".

Además, quiso recordar a Sergio Pellicer, predecesor de Funes en el Málaga: "También quiero poner en valor a Pellicer, que estuvo años haciendo cosas de mucho mérito, pero Juan lo está haciendo verdaderamente fantástico. Desde aquí, mi admiración".

Un partido abierto ante un Málaga que recoge el fruto de su cantera

Pacheta analizó el tipo de partido que espera entre Málaga y Granada al tiempo que reconoció que en La Rosaleda están recogiendo ahora los frutos del trabajo con la cantera: "El partido va a ser abierto, seguramente habrá transiciones. Es un rival que viene en muy buen momento, que lleva trabajando durante años un modelo de cantera, de chicos jóvenes, y que ahora creo que está recogiendo el premio a esa paciencia. Es un equipo muy interesante en transiciones, en el juego elaborativo y en individualidades. Tienen jugadores en un momento estupendo, pero nosotros también estamos en un momento de confianza, sobre todo en casa. Vamos a trabajar y creo que vamos a conseguir la victoria; a eso vamos mañana. Al equipo le veo muy bien".

La falta de regularidad del Granada

Sabe Pacheta que el Granada está pecando en falta de regularidad por lo que ante la visita del Málaga al Nuevo Los Cármenes, apuesta por pensar solo en los malacitanos y no mirar más allá: "Siempre quiero ganar, pero es verdad que no hemos encadenado tres victorias seguidas. Tenemos que ir de una en una. Mi mensaje es: piensa solo en el Málaga. Si ganamos, ya pensaremos en el siguiente. ¿Qué nos falta? A veces la fortuna juega un papel importante. También la calidad del futbolista, del entrenador y los “detalles” de cada partido".