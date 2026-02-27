Jornada 27 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 27 de LaLiga Hypermotion arranca este viernes a partir de las 20:30 con el Albacete recibiendo al Almería y se cerrará el lunes a la misma hora con Córdoba y Andorra

LaLiga Hypermotion sigue su curso y después de que el pasado miércoles Ceuta y Córdoba se pusiesen a la par que el resto de equipos en lo que a jornadas disputadas se refiere, este viernes empieza la 27. La jornada 27 de LaLiga Hypermotion arrancará este viernes a partir de las 20:30 con el duelo entre Albacete y Almería. Los de Rubi visitan el Carlos Belmonte con la opción de dormir líderes de manera provisional en caso de triunfo ante los manchegos y esperando el resultado del duelo directo entre Castellón y Racing de Santander.

Horario y dónde ver en TV y online la jornada 27 de LaLiga Hypermotion

El sábado 28 de febrero, día de Andalucía, se disputarán cuatro encuentros. Las hostilidades comenzarán a partir de las 16:15 cuando en el Ibercaja Estadio, un colista Real Zaragoza reciba a un Burgos con aspiraciones de acercarse a los puestos de play off de ascenso a Primera. Los maños tiene a Rubén Sellés ya señalado aunque el valenciano asume la posición en la que se encuentra.

A las 18:30 habrá dos encuentros. En primer lugar en el Nuevo Los Cármenes y para celebrar el día de Andalucía, Granada y Málaga se medirán con los locales tratando de seguir alejándose del descenso y los de Funes queriendo mantenerse en puestos de plauy off. En el José Zorrilla, a la misma hora, el Real Valladolid de Escribá recibirá al Huesca en un duelo directo por la salvación.

Castellón y Racing de Santander, el mejor partido de LaLiga Hypermotion

A las 21:00 horas, el Castellón, segundo clasificado y líder hasta la jornada pasada, recibirá al Racing de Santander en Castalla. El encuentro lo seguirá muy de cerca el Almería que en caso de ganar el viernes tendrá que esperar un empate para igualarse a puntos con el Racing de Santander o en el peor de los casos un triunfo local de los de Pablo Hernández que recuperarían el liderato.

Partidos del domingo en LaLiga Hypermotion

El domingo LaLiga Hypermotion viene cargada con cinco encuentros. A las 14:00 horas, la Real Sociedad B recibirá al Deportivo de La Coruña que tratará de aprovechar algún tropiezo de sus rivales por encima de la tabla. A las 16:15 habrá dos encuentros. El Mirandés, que venció la pasada jornada y llega con moral para seguir peleando por salir del descenso, recibirá a un crecido Ceuta tras el triunfo del pasado miércoles. Además, el Sporting de Gijón recibirá en El Molinón al Leganés de Igor Oca con objetivos muy diferentes. A las 18:30, la Cultural Leonesa, estrenando a Rubén de la Barrera como nuevo entrenador, recibirá a Las Palmas de Luis García. Los canarios quieren dejar atrás una racha de seis partidos sin ganar.

Cerrará los partidos del domingo el Eibar recibiendo a un Cádiz, a partir de las 20:30, que sigue en caída libre. El lunes, Córdoba y Ceuta cerrarán la jornada 27 de LaLiga Hypermotion. Toda la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, podrá seguirse en LaLiga TV Hypermotion. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más importantes de la jornada en Segunda división además de los resúmenes de todo lo que pase sábado y domingo al final de cada día.

Partidos de la jornada 27 de LaLiga Hypermotion