El Málaga y La Rosaleda esperan una decisión con nivel de Primera y que puede marcar el futuro

El cuadro de la Costa del Sol conoció este pasado miércoles que la nueva Rosaleda tendrá más de 45.000 espectadores. Está por decidirse la ubicación definitiva con tres lugares en la delantera

El Málaga está viviendo una temporada que desde la llegada de Funes se tornó de sensación de fracaso a ilusión por el ascenso a Primera. El Málaga es actualmente quinto con 44 puntos y con los puestos de ascenso directo a cinco que marca el Castellón. A LaLiga Hypermotion aún le quedan 15 jornadas de Liga regular más otras cuatro para los malacitanos si terminan disputando el play off de ascenso y siempre y cuando se metan en la final. Pero más allá del gran nivel del Málaga en lo deportivo, en el cuadro de la Costa del Sol se está muy pendiente de lo que puede suceder en las próximas semanas con su estadio: La Rosaleda.

Francisco de la Torre se olvida del Mundial 2030 y piensa en una Rosaleda de Primera

Este pasado miércoles, en la gala de la Asociación de la Periodistas Deportivos de Málaga, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dio importantes detalles en relación a la nueva Rosaleda. Después de que La Rosaleda quedase descartada como sede para el Mundial 2030 y con la ampliación del aforo con vista a ese mismo evento futbolístico, desde el consistorio se apuesta por un Estadio de La Rosaleda que en palabras del propio Francisco de la Torre, contaría con más de los 45.000 asientos que estaban previstos para la cita mundialista. El Estadio de La Rosaleda es de propiedad compartida entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

El destino de La Rosaleda, entre tres posibles ubicaciones

En primer lugar, Francisco de la Torre explicó porque no se pudo hacer la ampliación de La Rosaleda con vistas al Mundial 2030: "Nosotros hicimos el esfuerzo para que el Mundial pudiese disputarse aquí. Pero solo son tres partidos como mucho. El estadio nos iba a costar lo mismo con el Mundial que sin el Mundial. Los propietarios del estadio somos los administraciones (Diputación, Ayuntamiento y la Junta). Somos los responsables de hacerlo. ¿Por qué no se pudo hacer al final? Porque se preguntó al Ministerio de Transportes, a Carreteras, para garantizar la movilidad para los abonados en el Estadio Ciudad de Málaga, con esas instalaciones de gradas sólidas para recibir a los abonados, y la respuesta fue espeluznante: que podía tardar meses. Pedí, y hay pruebas, que en esa rotonda pudiera haber una iniciativa de mejorarla, con nuestra intención de hacerlo. Y nos encontramos obstáculos. No hubo respuesta. Es así. Con una garantía de colaboración, habríamos seguido. Si hubiéramos seguido con el Mundial, había riesgos de no llegar a tiempo y que gastáramos el dinero para nada. Un desastre para Málaga y España".

Seguidamente, Francisco de la Torre explicó las tres ubicaciones que podría tener el nuevo Estadio de La Rosaleda, estando la actual entre las candidatas pero con un inconveniente del aforo limitado a los 45.000 asientos: "Hay una empresa especializada, TYPSA y Fenwick Iribarren Architects, que están estudiando la nueva ubicación de La Rosaleda. Y tienen que darnos la respuesta en unas semanas. Tienen que despejar con tres de las opciones de las cinco que se están barajando. Y después elegir la mejor de la tres. Las mejor colocadas ahora mismo son la ubicación actual de La Rosaleda, una de ellas, la que teníamos prevista para el Mundial y por eso había que sacar a club. Otra opción es la zona de la Universidad, donde hay un suelo con vocación deportiva y equipamiento. Y un espacio en San Cayetano, fuera de la Hiperronda. Ya se dirá cuál es la mejor posible".

El problema de la ubicación de la actual Rosaleda

En relación a ese problema de los 45.000 asientos en La Rosaleda si se conservase la ubicación actual, Francisco de la Torre explicó que esa era la petición de cara al Mundial 2030 pero el edil no quiere que esa sea la cifra límite: "Eso es trabajo de este estas empresas. Tendremos la respuesta en unas semanas. Diría que mayo como muy tarde. Y después la decisión final será de las corporaciones propietarias. En cuanto a tener el anteproyecto y el proyecto, lo veo para el año próximo". Una Rosaleda de más de 45.000 espectadores la colocaría entre los estadios más importantes del fútbol en España y con clara aspiración de lucir en Primera.