Loren Juarros sorprende con la renovación de Funes en el Málaga: "No se me ha encargado nada"

El director deportivo del cuadro de La Rosaleda expresó en el acto de renovación de Ochoa que no se le había encargado "nada" en relación a la ampliación de contrato del técnico

El Málaga volverá este fin de semana a tratar de sumar los tres puntos ante el Albacete tras el inesperado tropiezo del pasado lunes ante la Real Sociedad B. Más allá de los estrictamente deportivo, esta semana se ha hablado en el Málaga sobre la renovación de un Funes que tiene contrato con la entidad malacitana hasta el próximo 30 de junio.

Recordemos que Funes llegó al Málaga desde el primer filial costasoleño y como sustituto de Sergio Pellicer tras la destitución de este. Funes ha conseguido sumar 26 puntos de 36 posibles tras 12 encuentros al frente del Málaga y además ha llevado a los andaluces de coquetear peligrosamente con los puestos de descenso, a meterse en posiciones de play off de ascenso a Primera.

La renovación de Funes sobre la que Loren Juarros no sabe nada

Días atrás, 'Málaga Hoy' apuntaba que en La Rosaleda pretendían ofrecerle a Funes una ampliación de contrato hasta junio de 2028 pero este pasado jueves, Loren Juarros, director deportivo, sorprendió cuando fue cuestionado sobre esta renovación. Loren Juarros compareció en el acto de renovación de Ochoa y al ser preguntado por la renovación de Funes, confesó que no le habían encomendado dicha tarea: "No he tenido contactos en ese sentido. No estoy estudiando la renovación del míster, no se me ha encargado nada en cuanto a su renovación".

Loren Juarros termina contrato con el Málaga el próximo 30 de junio y ante las dudas sobre su continuidad, se ha llegado a pensar que por este motivo no se le ha encomendado la tarea de llevar a cabo la renovación de Funes. El director deportivo se mostró rotundo para afirmar que trabajará hasta el último día para que su labor sea de calidad: "No debiera. Lo que tenemos que hacer es transmitir a la estructura deportiva es que tenemos que ser profesionales y el fútbol es así, depende de nuestro trabajo. no quiero perder tiempo en otras cosas. Trabajaré hasta el último día en el que esté aquí, que mi trabajo sea de calidad y profesional. Por encima de mí, está el Málaga, les digo que este es un buen sitio para estar. Hay evidencias de que se puede seguir dando fuerzas a los jugadores. es un proyecto que vale para el Málaga y se ha evidenciado".

La complejidad del crecimiento del Málaga y de sus jugadores

Loren Juarros no escondió que si los jugadores del Málaga, como puede ser el caso del propio Ochoa o Larrubia, siguen creciendo y lo hacen a un ritmo superior al del club, será complicado retenerlos: "Lo primero que tiene que ver los jugadores cuando renuevan es un proyecto ambicioso. Si los jugadores crecen más que el club, va a haber dificultades para retenerlos, por mucho que lo queramos".

De este modo, Loren Juarros apostó por convencerlos de la ambición del proyecto del Málaga: "Lo más importante es convencer a los jugadores que este es un proyecto ambicioso. Si ellos ven que queremos acompañarlos y complementarlos y no seguir creciendo. Que se trasmite que este club sea ambicioso y donde se pueda crecer".

El plan del Málaga con las renovaciones

Loren Juarros también hizo un pequeño plano de la idea del Málaga con las renovaciones: "Estas renovaciones son estratégicas. Hay situaciones en las que en las renovaciones son por jugadores de futuro, esas plazas tienen que estar ocupadas por ellos. Está claro que hay otros jugadores que están aquí, que finalizan contratos. Puede haber jugadores cuyas renovaciones vayan vinculadas que quizá no sean tan relevantes en lo económico. Más buscar el retorno deportivo. Hay que distinguir las renovaciones".